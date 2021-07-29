О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия

Постановление Народного Собрания – Парламента РА

В связи с высоким ростом заболеваемости, резким ухудшением эпидемиологической обстановки в республике и высокой смертностью среди больных, а также мутацией вируса и появлением новых штаммов (британского и индийского), вызывающих более агрессивное течение заболевания, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия считает утвержденные руководством страны антиковидные мероприятия недостаточными.

Выражая озабоченность ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и в целях стабилизации эпидемиологической обстановки Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Рекомендовать Президенту Республики Абхазия и Премьер-министру Республики Абхазия принять следующие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия:

1) обеспечить контроль за соблюдением обязательного масочного режима на всей территории Республики Абхазия;

2) запретить движение общественного транспорта без использования водителями и пассажирами средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, а также обеспечить профилактическую дезинфекцию общественного транспорта;

3) запретить проведение на всей территории Республики Абхазия свадебных, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках;

4) обеспечить контроль за своевременной выплатой заработной платы и надбавок медицинскому персоналу, задействованному в лечении новой коронавирусной инфекции;

5) обеспечить увеличение пропускной способности лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции;

6) усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов торговли, обслуживания и средств размещения (гостиницы, дома отдыха, гостевые дома), осуществлять термометрию лиц, прибывающих в места размещения туристов;

7) Министерству здравоохранения Республики Абхазия с привлечением СМИ обеспечить информирование населения (социальная реклама) о мерах профилактики распространения COVID-19, необходимости вакцинации, а также необходимых действиях при появлениях признаков заболевания;

8) усилить контроль со стороны СЭС Министерства здравоохранения Республики Абхазия за соблюдением в местах общественного питания (рестораны, кафе, бары, пацхи, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания) новых противоэпидемиологических мер;

9) в экстренном порядке приобрести и доставить препараты, необходимые для лечения и профилактики коронавирусной инфекции (Актемра, Артлегия, вакцина от СОVID-19);

10) приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений;

11) руководителям органов государственного управления, государственных учреждений, организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям негосударственных организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы;

12) приостановить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

2. Премьер-министру Республики Абхазия обеспечить регулярное информирование о работе Координационного штаба по противодействую распространения коронавирусной инфекции.

3. Гражданам Республики Абхазия строго следовать рекомендациям и ограничениям, введенным Распоряжением Президента Республики Абхазия «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 13 мая 2021 года. № 175-рп (с изменениями от 29 июня 2021 года, № 228-рп).

4. Настоящее Постановление направить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Министров Республики Абхазия.

5. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента РА

г. Сухум, 26 июля 2021 года

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента РА