ВЫЗОВ ПРИРОДЫ

Мощный грозовой фронт, прошедший ночью 27 июля над территорией республики, привел к повышению уровня рек и подтоплениям, сообщает пресс-служба МЧС РА.

Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень местных рек поднялся почти до 2 метров. Затопило не менее 350 домов, были эвакуированы люди. В спасательной операции задействовано 7 единиц техники, 45 человек личного состава пожарно-спасательной части г. Гудауты, а также пожарно-спасательные отряды городов Гагры и Сухума.

В столице наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадало не менее 30 домов, однако эвакуация людей не понадобилась. Столичный пожарно-спасательный отряд задействовал 5 единиц спецтехники и 30 человек личного состава.

В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамшь на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе села Тамыша.

Подразделения МЧС Абхазии ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс