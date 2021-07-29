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РАБОТАЛА, ПРИНОСЯ ПОЛЬЗУ
Ушла из жизни первый секретарь Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба Раиса Погорелая, об этом рассказал корреспонденту Sputnik директор музея Банка Абхазии Астамур Тания, который долгое время работал с Погорелой.
«Сегодня мне сообщили, что Раиса Николаевна скончалась, у нее был коронавирус. Мы очень долго с ней работали в Администрации Президента и потом уже в аппарате Первого Президента. Она была очень теплым человеком, у нее было хорошее образование, широкий кругозор. В силу того, что она давно была знакома с Владиславом Григорьевичем – они были однокурсниками, хорошо знала его характер, привычки и была незаменимой в качестве его секретаря», – отметил он.
По словам А.Тания, когда он работал помощником Первого Президента страны, ежедневно виделся с Раисой Погорелой, и на службе у нее со всеми были хорошие отношения. Была отзывчива и всегда готова прийти каждому на помощь.
Как рассказал Тания, Погорелая работала до последних дней своей жизни. Сначала секретарем главы государства, а затем, после окончания его полномочий, в аппарате советников Первого Президента Абхазии. После смерти Владислава Ардзинба – в Фонде Первого Президента республики. Ей было 77 лет.
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия