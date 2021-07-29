ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

В Кабинете Министров РА

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба доложил Премьер-министру Александру Анквабу последние данные об ущербе, нанесенном стихией 4 июля, а также о проведенных работах по ликвидации её последствий, сообщает пресс-служба столичной Администрации.

Беслан Эшба представил материалы по 104 частным домовладениям, а также 19 автомобилям, которые пострадали в результате шквального ветра.

«По тем обращениям, которые были от наших жителей, а также в результате работы наших домоуправлений, выявлено 104 частных дома, в которых пострадали крыши. Есть еще несколько заявлений от жителей о нанесении материального ущерба в виде порчи бытового оборудования и пр. Эта дополнительная информация изучается. По 104 частным домовладениям материалы составлены и представлены вам для рассмотрения на комиссии по чрезвычайным ситуациям», – сказал Беслан Эшба.

Ранее мэр Сухума представил в Кабинет Министров материалы по 20 многоквартирным домам, пострадавшим во время урагана. Материалы находятся в «Апсныргылара». Они проходят экспертизу.

Администрация Сухума завершает ремонт кровель в 34 многоквартирных домах, пострадавших во время стихии.

«В настоящее время работы в 30 домах полностью завершены. Надеемся, что до конца недели мы выйдем на финишную прямую», – отметил Беслан Эшба.

По результатам проведенных экспертиз уже ясно, что только многоквартирным домам в Сухуме ураганным ветром нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн рублей. Администрация Сухума уже выделила на ремонт крыш многоквартирных домов 8 млн рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что часть представленных Администрацией города материалов будет передана «Апсныргылара» для проведения расчета сметной стоимости работ, другой частью будут заниматься специалисты Администрации города.

«Мы материалы по частным домовладениям и другим объектам дополнительно передадим «Апсныргылара», чтобы они посмотрели их и сделали свое заключение. По автомобилям мы передадим материалы в соответствующую комиссию. Там также их изучат и будет принято общее решение. Суммы, конечно, внушительные, и в какие сроки мы сможем выполнить свои обязательства, пока сказать сложно», – отметил Александр Анкваб.

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс