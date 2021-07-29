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29.07.2021
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НАЗНАЧЕНИЕ
27 июля вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган представила коллективу Министерства нового заместителя министра Эмму Голеузову, сообщается на сайте Минэкономики РА.
Ранее, 22 июля соответствующее Распоряжение подписал Премьер-министр Александр Анкваб.
Вице-премьер поздравила заместителя с вступлением в должность, а также выразила надежду на совместную плодотворную работу.
Эмма Голеузова поблагодарила в лице Кристины Озган руководство страны за оказанное доверие и отметила, что готова приступить к работе со всей ответственностью.
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс