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27 июля вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган представила коллективу Министерства нового заместителя министра Эмму Голеузову, сообщается на сайте Минэкономики РА.

Ранее, 22 июля соответствующее Распоряжение подписал Премьер-министр Александр Анкваб.

Вице-премьер поздравила заместителя с вступлением в должность, а также выразила надежду на совместную плодотворную работу.

Эмма Голеузова поблагодарила в лице Кристины Озган руководство страны за оказанное доверие и отметила, что готова приступить к работе со всей ответственностью.

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс