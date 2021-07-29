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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 29.07.2021

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Группа депутатов Парламента РА передала в дар Гудаутской ЦРБ дефицитный и дорогостоящий препарат «Актемра» для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения Абхазии выражает благодарность депутатам за оказанную помощь. Препарат поможет врачам спасти жизни наших граждан в столь тяжелое время распространения пандемии коронавирусной инфекции.


Номер:  68-69
Выпуск:  4072-4073
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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