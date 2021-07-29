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29.07.2021
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Группа депутатов Парламента РА передала в дар Гудаутской ЦРБ дефицитный и дорогостоящий препарат «Актемра» для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Министерство здравоохранения Абхазии выражает благодарность депутатам за оказанную помощь. Препарат поможет врачам спасти жизни наших граждан в столь тяжелое время распространения пандемии коронавирусной инфекции.
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс