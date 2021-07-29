ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Группа депутатов Парламента РА передала в дар Гудаутской ЦРБ дефицитный и дорогостоящий препарат «Актемра» для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения Абхазии выражает благодарность депутатам за оказанную помощь. Препарат поможет врачам спасти жизни наших граждан в столь тяжелое время распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс