ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Первый день августа принес журналистскому сообществу России и Абхазии печальное известие. На 92-м году жизни скончался легенда российской журналистики Ясен Николаевич Засурский, который для многих абхазских журналистов – выпускников журфака МГУ им. М.В.Ломоносова был не только учителем, но и настоящим другом.

Ясен Николаевич родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1948 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Тореза и сдал экзамены сразу в две аспирантуры – ИнЯз и МГУ. Спустя три года защитил диссертацию на филфаке МГУ по теме «Творчество Теодора Драйзера». Два года был научным редактором в издательстве «Иностранная литература». С 1953 года работал на журфаке Московского государственного университета. Начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы (ныне кафедра зарубежной журналистики и литературы). С 1965 по 2007 год был деканом факультета, позже – его президентом. Он был последним преподавателем, работавшим на журфаке с момента его основания в 1952 году: он пришел работать в МГУ еще при Сталине.

Засурский являлся членом Союза журналистов и Союза писателей России, Международной ассоциации по изучению СМИ и коммуникации. Занимал пост председателя международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа...

Его заслуги перед отечеством и достижения можно перечислять долго.

Мне запомнился Ясен Николаевич, студенткой которого посчастливилось быть в период моей учебы на журфаке МГУ, как умный, добрый, мудрый, харизматичный, многогранный, интеллигентный, образованнейший человек с хорошим чувством юмора. К тому же он всегда удивлял нас, своих студентов, своей продвинутостью, современным подходом к любимому делу (хорошо разбирался в современных тенденциях в журналистике) и молодостью души. Он был человеком, который наполнял своими идеалами. Такие люди на жизненном пути встречаются довольно редко, но мне повезло.

Ясен Николаевич всегда с особым трепетом относился к студентам из бывших советских республик, и он всегда был другом для всех нас. Узнав о том, что я из Абхазии, он всегда интересовался жизнью республики. Хорошо знал историю Абхазии, был рад и признанию нашей республики Российской Федерацией.

Ясен Николаевич был учителем и для представителей старшего поколения газеты «Республика Абхазия» – Лилианы Михайловны Яковлевой и Юлии Петровны Соловьевой (выпускниц журфака МГУ), у которых свои теплые и яркие воспоминания о Ясене Засурском.

Несмотря на то что ему было уже 92 года, мне очень грустно на душе. Да, Ясен Николаевич прожил долгую и счастливую жизнь, но с его смертью уходит целая эпоха — эпоха классической российской журналистики, на смену которой приходит эпоха интернета и информационных технологий.

Сегодня, когда возрастает недоверие к информации, и когда мы слышим, что уходят титаны журналистики, хочется не терять надежды, что им на смену придет новое поколение журналистов, которое станет ориентиром в море информации. Уверена, пока есть ученики Ясена Николаевича, бояться нам нечего.

Я долго искала в своих архивах хотя бы одну общую фотографию с любимым деканом и президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Оказалось, что у меня нет общей фотографии с ним. Но нашла снимок, сделанный во время нашего выпускного. Меня там нет, но есть самое важное, чем заполнил нас журфак и Ясен Николаевич. И это – радость!

Именно журфак и Засурский научили меня быть счастливой, занимаясь журналистикой, и быть преданной своей профессии.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ