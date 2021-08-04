У НЕГО УЧИЛИСЬ БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ АБХАЗИИ

Памяти Ясена Засурского

МЫ СКОРБИМ! МЫ ПОМНИМ!

Ясен Николаевич ушел! Остается память, уважение и все то, что было соединено в нем и возникало в душе при словах: журфак МГУ.

Нам – выпуск 1965 года – повезло больше: при нас он стал деканом, сохранив заведование кафедрой зарубежной печати и литературы; у нас на курсе по его инициативе появились первые «международники» – всего несколько человек, а теперь целое отделение; и сам журфак был меньше и размещался на первом этаже здания, что «во дворе с Герценым и Огаревым», и по несколько раз в день мы пересекались с деканом в узеньких коридорах. И в этом нам тоже повезло больше.

У Ясена Засурского при его огромной сфере деятельности – наука, литература, образование – основным было воспитать профессионалов журналистики. И журфак максимально широко раскрывал свои двери. Невозможно назвать все уголки мира, откуда приезжали учиться на журфаке будущие журналисты. Среди студентов были представители из всех республик бывшего огромного Советского Союза, и из большинства стран мира.

И в абхазских СМИ, в сферах науки, культуры, образования работают или работали выпускники факультета журналистики МГУ. Уже нет Тариела Аршба, Юлии Герия. Хранят верность профессии Виталий Чамагуа, Юлия Соловьева, Лилиана Яковлева, Алхас Чолокуа, Амра Амичба, Мадина Авидзба, Эсма Арджения и другие.

Сегодня особенно понимаешь: Ясен Засурский – символ. Символ факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. И в сердце рядом с болью – гордость, мы соприкасались с ним – большим Ученым, Учителем, Человеком, преданным каждому емкому, точному, правдивому, воспитывающему слову Журналистики. И нас научивший этой преданности.

Мы скорбим!

Мы помним!

Лилиана ЯКОВЛЕВА, выпускница журфака МГУ 1965 года

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, выпускница журфака МГУ 1965 года