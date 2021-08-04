ВСТРЕЧА С «АФГАНЦЕМ»

Юбилей

К 60-летию М.Б.Кишмария

19 августа 1992 года большой отряд ополченцев разместился в комплексе конно-туристической базы «Абрскил» в с.Отап, что в 25 километрах от трассы Очамчыра – Сухум. Возглавлял отряд Мираб Кишмария – выпускник Высшего общекомандного училища им. маршала Конева (Алма-Ата, 1984 г.).

В послужном листе капитана Кишмария – участие в Афганской войне (1987 – 1989 гг.). Он является кавалером ордена Красной Звезды II степени, имеет медали и досрочное присвоение очередного воинского звания – капитан.

Через день по прибытии отряда, 21 августа 1992 года, автор этих строк явился в штаб «афганца» (так именовали капитана в те дни, отчасти и по соображениям конспирации). Он – выше среднего роста, крепкого телосложения, смугловатый, в военной форме не первой носки, без отличительных знаков.

14 августа он немедленно покидает родной город Очамчыру, где служил в органах милиции. С группой сослуживцев в этот же день Мираб занимает позицию в окрестностях Моквского монастыря, что в 7 км от городской черты. К 19 августа оставаться в этом расположении стало нецелесообразно по тактическим соображениям: оккупанты вошли в столицу республики, расширяли зону своей разбойничьей деятельности слева и справа от трассы Очамчыра – Сухум; грозили взять город Ткуарчал на северо-востоке Очамчыры. Ополченцам почти нечем обороняться, контратаковать. На новом месте в тот же день отряд пополнился людьми, без сомнения и колебания определившимися, – до 70 человек молодежи – только выходцы из села Отап. Все они сблизились с деятельным, немногословным «афганцем». Силами сельского актива оперативно были решены все вопросы бытового и продовольственного характера. Капитан имел самые доверительные, деловые отношения с администрацией села.

Отряд продолжил уже избранную тактику – осуществление внезапных боевых рейдов в стан противника, включая и райцентр Очамчыры. И 27 августа была осуществлена одна из таких вылазок. Мираб только что (10 часов утра) вернулся со своим отрядом. Представившись, я предложил свои услуги – включить в эти рейды.

– Могу выдержать сутки, – говорю я ему. Выслушав, он в свою очередь выдвинул встречное предложение – быть его представителем на переговорах с противной стороной по вопросам обмена заложниками и пленными (таковые уже имелись). При этом, полагаю, капитан учел мой солидный возраст (шел 53-й год), а также такие качества, как знание грузинского языка, образование, да еще и «журналист»: таковым поспешил меня представить молодой боец Адамур Цикутания – выпускник исторического факультета АГУ 1991 г., читавший мою статью «Невозможно отречься от веры, не пережив потрясения» в газете «Абхазия» на тему о судьбе Абхазии в контексте ГКЧП (19 августа 1991г.).

В итоге мы с Мирабом сошлись на том, что буду его представителем на переговорах и информатором в его отряде, чтобы «фиксировать события журналистским пером» – добавил он по-русски. И впрямь, эта встреча вывела меня из шокового состояния, помогла определить свое место в этот исторический час – в час величайшей опасности Родины. Обвальное исхудание – внешний признак моего душевного состояния за неделю. В этот же день (21 августа) появилась первая запись в дневнике за восемь дней войны. Затем он, этот дневник, заполнялся практически все дни войны.

...22 августа Мираб Кишмария принял участие на чрезвычайном совещании представителей четырех сел в с. Члоу (Моква, Члоу, Тхина, Отап). Обсуждался один вопрос: тактика организации сопротивления агрессору. Мираб свою твердую позицию на этом совещании выразил кратко: сопротивляться надо везде всеми доступными средствами. Здесь были высказывания, что не стоит бороться с танками противника, которые время от времени рыскают по селам в целях грабежа. Характерно, что в этот день два танка побывали в с. Гуада, заехав в с. Кутол на обратном пути.

– Нашим сопротивлением гвардейцам-мародерам охотничьими ружьями мы больше обозлили их, а пока нам нечем защищаться, – рассуждали они.

23 августа, на второй день совещания, по указанию Мираба группой из «Абрскил» были заминированы все три моста от села Члоу до штаба «Абрскил» – 12 км. Были заминированы все проселочные дороги с. Отап. Правда, минирование было произведено кустарным способом: имеющийся в достатке взрывной материал – аммонал и аммонит (привезли на грузовике 15 августа из Ткуарчала) впихивали в подручные, чугунные, железные, асбестоцементные трубы с запалом и приводили в действие непосредственным замыканием проводов от батареи из укрытия. Инструктировал минирование дипломированный взрывник, бывший работник Пицундского карьера Чичико Степанович Адлейба.

Установили посты по местам закладки с круглосуточным дежурством.... Через 6 дней, 28 августа, в поселке Аджаж с.Мыку госсоветовцам удалось окружить позицию группы из отряда «Абрскил», состоящей в основном из отапцев. Мираб с командой на семи легковых автомашинах немедленно выехал на прорыв окружения. В результате этого боя погибло три бойца, а враг, как передало ткуарчалское телевидение, потерял убитыми свыше 40 человек. Вслед за отступающим отрядом два танка противника, ворвавшись в с. Члоу, в центре села прямой наводкой обстреляли здание детского сада.

По рассказам прибывших в этот день в с. Отап беженцев-очевидцев из пос. Аджаже среди уничтоженных были два офицера в чине майора; один из них – по фамилии Барбакадзе. В этот день в поселке госсоветовцы сожгли 22 абхазских дома, предварительно вытащив мало-мальски ценное имущество.

Из дневника. 28.08.92 г. Сегодняшний день был очень тревожным. Вчера ночью наши отапские ополченцы, стоящие в Мокве, в районе мельницы, были окружены. В селе поднялась паника среди женщин и подростков. Боевой отряд из штаба с командиром К.К. (капитаном Кишмария. – Авт.) немедленно выехала на легковых автомашинах (7-8) и через четыре часа вернулся на большой скорости. Командир на ходу громко требовал не останавливаться на улице: возможны всякие неожиданности, вплоть до вертолетной атаки. Наземное преследование не вызывало опасения, так как наши посты со взрывными устройствами носят характер эшелонированной обороны.

29.08.92 г. Все пострадавшие сдержанно обижены на наш штаб: «Если бы не их вылазки, они (госсоветовцы. – Авт.) очистили бы наши дома, но оставили несожженными». Женщины, я внимательно прислушиваюсь к реакции каждой, очень сдержанны. Нет и не может быть осуждения политической линии Ардзинба. И в этот раз гнев направлен на иных из руководства «Аидгылара», не обеспечивших оружием население перед войной. Я-то в подобных рассуждениях ограничиваюсь наблюдением: когда сохраняется вера в лидеров – еще не катастрофическое положение.

14.50 часов. Только что прошла по дороге вдоль Абхазской стены группа ополченцев. В их числе Бганба Рауль, руководитель Народного форума с.Беслахуба, активист районной организации «Аидгылара». Они идут в пос. Аймара с.Члоу (40 км от Ткуарчала), что к западу от села Отап, в поисках места дислокации штаба партизан.

30.08.92 г. Штаб капитана М.Кишмария планирует «глубокий рейд». Чувствуется, будет большой бой. У госсоветовцев должна гореть под ногами наша земля.

Из дневника редактора «Боевого листка» Восточного фронта Ладико АДЛЕЙБА

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: политикаАвтор: Из дневника редактора «Боевого листка» Восточного фронта Ладико АДЛЕЙБА