ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ СВЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ

В Абхазии находится бизнес-делегация представителей малого и среднего предпринимательства из Карачаево-Черкесской Республики, возглавляемая президентом Союза ТПП КЧР Дианой Хубиевой.

Целью бизнес-миссии является оптимизация сотрудничества и развитие всесторонних процессов интеграции, в том числе мер, направленных на улучшение социально-экономической обстановки и обмена опытом в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, а также ознакомление с практикой ведения бизнеса с Абхазией, спецификой выхода на рынки, встречи с потенциальными партнерами, посещение профильных предприятий, а также представление компаний и деловых предложений абхазской стороне.

В рамках визита в деловом центре «Эверест» состоялась встреча руководства Торгово-промышленной палаты Абхазии с представителями бизнес-делегации.

Стоит отметить, что, готовясь к встрече, ТПП отобрала предприятия, представляющие наибольший интерес для коллег из КЧР.

Открывая встречу, президент ТПП Тамила Мерцхулава подчеркнула, что абхазская сторона готова продолжить развитие дружеских и деловых отношений между республиками, поэтому визит коллег из Карачаево-Черкессии должен носить позитивный характер.

«Ваш приезд в братскую республику – это возможность не только увидеться, обменяться опытом, сделать предложения, посоветоваться, сверить то, что мы делаем, но и поучиться тому, что мы еще не успели сделать каждый у себя», – сказала Тамила Мерцхулава.

Она напомнила, что последние полтора года были очень непростыми для всех, поэтому сегодня взаимодействие идет на доковидном уровне.

«Бизнесу и инвестициям нужно только одно – спокойствие и политическая стабильность, это то, к чему мы сегодня стремимся. В Абхазии курортная составляющая, как локомотив, тянет за собой развитие и других отраслей экономики. Мы должны найти совместные рецепты для экономического развития, которые помогут реализовать задуманные проекты», – подчеркнула президент ТПП.

Она отметила, что за время пандемии заметно выросли цены на российские товары первой необходимости, а также стройматериалы и топливо. Тенденция эта общемировая, связанная с закрытием границ, локдаунами, перерывами в работе, разрушенные связи и многое другое.

Основные импортируемые товары поступают в Абхазию из РФ, товарооборот с Россией за 2020 год – это более 250 млн долларов США. За первое полугодие 2021 г. – более 113 млн долларов.

«Россия для нас – главный торговый партнер. Всесторонняя помощь Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с пандемией, финансовое содействие в реализации Инвестиционной программы, образовательные и культурно-гуманитарные проекты только подтверждают это», – констатировала Тамила Мерцхулава.

К сожалению, многие абхазские предприниматели, осуществляющие прямые поставки из зарубежных стран на дистрибьюторской основе, сейчас вынуждены работать через филиалы, представительства, либо вообще разрывать контракты и заключать новые.

Она отметила, что товарооборот между Абхазией и СКФО за первое полугодие 2021 года составил 1,5 млн долларов США. Но все это в основном за счет импорта.

Что касается товарооборота с КЧР, то в 2020 году он составил более 150 тыс. долларов, за первое полугодие 2021 года – 74 тыс. долларов.

Президент ТПП подчеркнула, что в целях оптимизации сотрудничества с Карачаево-Черкессией, в том числе мер, направленных на улучшение социально-экономической обстановки, а также на основании вашего запроса для субъектов МСП, в палате разработали индивидуальные программы для всех участников бизнес-миссии. Планируются ознакомление с практикой ведения бизнеса в Абхазии, встречи с потенциальными партнерами, возможность посетить профильные предприятия, а также представить компанию и деловые предложения абхазской стороне.

Особое внимание будет уделено не только развитию двустороннего экспорта товаров, но и туризму – историческому, культурному, реабилитационному и другим его видам.

Посещение предприятий гостями из Карачаево-Черкессии запланировано в течение всей рабочей недели.

Президент ТПП КЧР Диана Хубиева в свою очередь поблагодарила руководство ТПП РА за теплый прием, отметила красивую природу Абхазии и гостеприимство народа.

Она выразила готовность к совместным проектам, а также представила членов прибывшей делегации и предоставила им слово.

Члены делегации выразили благодарность за прием, рассказали о деятельности организаций и предприятий, которые они представляют, и выразили готовность к сотрудничеству с Абхазией.

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В составе делегации КЧР: директор Центра «Мой Бизнес» Артур Езаов, начальник Центра поддержки экспорта Рамазан Курджиев, директор Гарантийного фонда поддержки предпринимательства КЧР Аслан Кнухов, директор АУ КЧР «Микрокредитная компания» Расул Суюнчев, вице-президент ТПП КЧР Альберт Гатаев, советник ТПП Дарья Яровчук, а также предприниматели: директор ООО «Миндаль» Казимир Гедиев, индивидуальный предприниматель Рустам Айбазов, директор СПССПК «Ясный» Руслан Айбазов, директор ООО «KPRG» Аслан Харцызов и менеджер по продажам ООО «Дадым» Ян Давыдов.

По итогам состоявшейся встречи руководители двух палат перезаключили соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Абхазии и Карачаево-Черкесской Республики, а также обменялись памятными подарками.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА