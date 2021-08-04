Юбилей

1 августа 2021 года – день восьмидесятилетнего юбилея доктора исторических наук, профессора АГУ, действительного члена АНА, заслуженного деятеля науки, одного из наиболее известных абхазских археологов, историков, кавказоведов, почетного мастера спорта РА по баскетболу Олега Хухутовича Бгажба. Он родился в 1941 г. в г. Сухуме, в семье известных ученых. Его отец – крупный абхазский языковед-филолог, академик АНА Х. С. Бгажба, мать – первая среди абхазок ботаник-цветовод, кандидат наук Т.А. Чочуа. Один из дедушек юбиляра был народным героем абхазов, это – Салуман Бгажба, о котором поют песни. Другой дед был народным просветителем и государственным деятелем Абхазии – А.М. Чочуа.

В 1958 г. О. Бгажба окончил Сухумскую школу № 10 им. Н. Лакоба с золотой медалью, в 1963 г. – историко-филологический факультет СГПИ им. А. М. Горького с красным дипломом. В 1967 г. окончил аспирантуру Института археологии АН СССР под руководством лауреата Ленинской премии кавказоведа Е.И. Крупнова, где произошло окончательное становление его профессиональных интересов. В 1968 г. О. Бгажба был принят на работу в отдел археологии АбИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН ГССР, а впоследствии он стал и ныне является заведующим отделом истории этого института, по просьбе В.Г. Ардзинба. В 1972 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Материальная культура средневековой Абхазии VI–XIII вв.» и в 1995 г. докторскую диссертацию, посвященную истории железообрабатывающего производства в Западном Закавказье (начало I тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э.), в Московском институте археологии РАН. В своих квалификационных работах он использовал естественно-научные методы в археологии (петрографический, спектральный, металлографический методы). На основе металлографического анализа (по методике проф. Б.А. Колчина) им были открыты самые ранние дамасские мечи III-IV вв. н.э. на территории бывшего СССР. О. Бгажба провел первые раскопки в 1961 г. под руководством М.М.Трапша вместе с Ю.Н.Вороновым цебельдинских могильников, а затем раскопки поселений, могильников, церквей в Мыку, Бедиа, Новом Афоне, Лыхны, крепостных комплексов древней и средневековой Абхазии в Ачапара, Герзеуле, замке Баграта, Великой Абхазской стены,Анакопийской крепости. Он также принимал участие вместе с Соловьевым Л.Н. в исследовании Гагрского могильника в поиске могилы генерала Каца Маан, его сына Титу Маан и невестки, у входа в Гудаутский парк вместе с Л.А. Шервашидзе. Широкую известность и признание у специалистов получили его совместные с Ю. Н. Вороновым исследования замечательных памятников материальной и духовной культуры древнеабхазской народности апсилов, где он был заместителем руководителя Цебельдинской экспедиции Ю.Н.Воронова. С его семьей он имел давние и долгие связи, с ним – творческие контакты. Здесь же он был зам. директора Цебельдинского Заповедника. Он также вел раскопки вне Абхазии, участвовал в исследовании аланских памятников, в составе Северокавказской экспедиции, в отряде под руководством В.А. Кузнецова.

В 1973 – 1980 гг. О. Бгажба прошёл стажировку по металлографии железа в лаборатории естественно-научных методов Института археологии АН СССР. Им проведено более 500 металлографических анализов железных и стальных изделий древней и средневековой Абхазии с VIII в. до н.э. по XV в. н.э. На основе разработанной модели комплексного подхода О. Бгажба удалось доказать, что территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии железа и путей его диффузии из Малой Азии в Европу на фоне всего Причерноморья, Закавказья, Северного Кавказа, Поволжья, Средиземноморья. Отдельно следует сказать о его наставнической деятельности в Абхазском университете, где он читает лекции более 50 лет, в начале в качестве доцента, а потом профессора. Как педагог О. Бгажба обладает редкой способностью раскрывать лучшие стороны личности своих учеников. Он легко дарит идеи. Ему одинаково легко удается найти контакт и с большой аудиторией, и с отдельным студентом, и с начинающим ученым. О. Бгажба выступал в качестве официального оппонента по защите кандидатских и докторских диссертаций и с докладами на международных конференциях по древности, античности и византинистики. По инициативе В.Г. Ардзинба им был написан ряд глав учебного пособия «История Абхазии», выдержавшего два издания (1991, 1993). Он также является одним из соавторов с С.З. Лакоба изданного в 2006 г. учебника «История Абхазии» для старших классов, переизданного и дополненного в 2015 г., по которому занимаются и по сей день. Научная деятельность О. Бгажба отмечена правительственными наградами – грамотой Президиума ВС Абхазской АССР (1968), почетным званием «Заслуженный деятель науки РА» (2011), орденом «Ахьдз-Апша» II степени. Перу О.Бгажба принадлежат более 200 научных работ, в том числе 15 монографий. Он же автор глав многих коллективных монографий и книг, энциклопедических статьей и рецензий.

О. Бгажба ведет ответственную работу в Академии наук Абхазии, является председателем Археологической комиссии и членом Президиума АНА.

О. Бгажба пришлось пройти в жизни немало сложностей и трудностей. Одной из невосполнимых утрат для него стала преждевременная смерть его сына Андрея, очень способного и одаренного экономиста, и это стало для него тяжелейшим ударом. Но, несмотря на жизненные невзгоды, он всегда приветлив, а общение с ним для собеседника легко и полезно.

Научная деятельность О. Бгажба признана как в нашей стране, так и за рубежом. Он – многосторонне одаренный и широко эрудированный археолог-историк. Предельно доброжелательным и уважительным является его отношение к молодым аспирантам и научным сотрудникам, с которыми он щедро делится своими знаниями. Много сил отдал О. Бгажба подготовке национальных научных кадров. Под его руководством написано большое число дипломных и кандидатских работ, тематика которых по исследуемым проблемам и по хронологии является очень широкой. Многие из его учеников с успехом работают ныне в Абхазском институте гуманитарных исследований АНА. Исключительная интеллигентность, отзывчивость, постоянная готовность помочь, мягкий юмор, простота – вот качества, которые отличают этого замечательного человека и ученого. Будучи человеком долга и чести, О. Бгажба остается верен своим принципам до конца. Поздравляя великолепного ученого О. Бгажба с достойной уважения восьмидесятилетней датой, хотим пожелать ему успешной работы, новых научных достижений, жизненной энергии, бодрости и крепкого здоровья.

Г. А. САНГУЛИЯ, археолог, заместитель министра культуры РА

О. В. МААН, доктор исторических наук, профессор

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: обществоАвтор: Г. А. САНГУЛИЯ, археолог, заместитель министра культуры РА, О. В. МААН, доктор исторических наук, профессор