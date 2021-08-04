Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон РА «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2021 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 18 декабря 2020 года, № 5057-с-VI «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2021 год» (газета «Республика Абхазия», №3 (4007) от 3-4 февраля 2021 года) изменение, изложив Приложение № 2 к Закону в следующей редакции:

«Приложение №2 к Закону Республики Абхазия «О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2021 год»

РАСХОДЫ

бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2021 год

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 21 июля 2021 года, № 5177-с-VI

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия