Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон РА «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 14 мая 2014 года, № 3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2014, № 48, ст. 116; 2015, № 53, ст. 138; 2017, № 57, ст. 243; газета «Республика Абхазия», № 118 (3996) от 9-10 декабря 2020 года; № 125 (4003) от 29-30 декабря 2020 года) изменение, заменив в части 5 статьи 25 слова «очередной финансовый год» словами «текущий финансовый год».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 21 июля 2021 года, № 5176-с-VI

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия