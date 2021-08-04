ЛЕТО-2021

Абхазия бьет рекорды по дешевизне для отдыха туристов в августе, пишут «Известия» со ссылкой на российских туроператоров.

По данным издания, тур в республику на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тысяч рублей на человека на туробъекте с двумя звездами без питания.

При этом самыми доступными по ценам остаются Турция и Греция, поездка туда на неделю будет стоить 20–25 тысяч рублей на двоих.

Турция остается самым популярным, массовым и выгодным по цене направлением для отдыха, в том числе с детьми. Тур на неделю в августе в отель «три звезды» с питанием «все включено» обойдется в сумму от 25 тысяч рублей при двухместном размещении.

Туристы, приезжающие в Абхазию, не должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус или предъявлять справку о вакцинировании.

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс