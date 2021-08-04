ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В июле 2021 года при плане в 128,7 млн руб. таможенными органами начислено 247,2 млн руб. Плановый показатель за июль выполнен на 192%.

За семь месяцев 2021 года сумма начисления таможенных платежей составила 1 млрд 430 млн руб. Плановый показатель за семь месяцев выполнен на 134%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели по начислению платежей в текущем году увеличились на 492 млн руб., а в сравнении с 2019 годом – на 448 млн руб.

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс