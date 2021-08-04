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Депутат Парламента Абхазии Рауль Лолуа посетил Гудаутский COVID-госпиталь.

Целью поездки было на месте посмотреть, как работает госпиталь, насколько он обеспечен всем необходимым, какие сложности есть, сказал Лолуа в беседе на радио Sputnik-Абхазия.

«Я провел там практически всю ночь и утром, когда мой коллега Алхас Джинджолия сдавал смену, я вместе с ним сдал эту смену. После пришел к Премьер-министру, рассказал о том, что увидел там, так как он возглавляет координационный штаб», – сказал депутат Парламента.

Лолуа рассказал об обеспечении лекарственными препаратами COVID-госпиталя и о нехватке препарата Актемра.

«Препараты те, которые были необходимы больным, они получали своевременно и в полном объеме. На первом этаже была комната, где медсестра раскладывала дозировки разных ампул. Когда я был в красной зоне, с того же первого этажа постоянно поднимали препараты. Они сразу же шли в работу. Что же касается Актемры, то ее не хватает, она на черном рынке, официально ее купить невозможно, и проблема в нехватке этого препарата есть. Группа депутатов смогла ее раздобыть и направила в госпиталь, и пока я там был, ее устанавливали нескольким женщинам», – сказал Лолуа.

Депутат Парламента также рассказал об условиях работы медиков COVID-госпиталя и поделился своими ощущениями.

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс