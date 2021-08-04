ПРЕДОТВРАТИТЬ КРИЗИС. ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН

Важный вопрос

Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, которая доложила главе Правительства о ситуации на топливном рынке страны. Во встрече участвовал и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Озган назвала очень сложной ситуацию на рынке топлива.

«С декабря прошлого года произошло значительное увеличение стоимостных показателей на поставку топлива. Увеличение – порядка 12 % с начала прошлого года. Поставки в июле уже были со значительным изменением цен, а стоимость поставок в августе отличается от июльской. Отпускаемая стоимость в эти месяцы ниже закупочной. Все эти факторы могут повлиять на возникновение нехватки топлива в стране», – сказала она.

В настоящее время Минэкономики готовит предложения об изменении цен на нефтепродукты.

Это обусловлено тем, что Абхазия не может влиять на стоимость поставки топлива, поскольку не располагает собственным производством.

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Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с представителями бизнеса в сфере продажи топлива.

На встрече присутствовали руководители четырех топливных компаний, реализующих нефтепродукты в Абхазии.

По словам представителей топливных компаний, все они уже работают в убыток, несмотря на недавнее повышение предельной стоимости на нефтепродукты.

«Закупочная цена растёт с каждой поставкой, мы удерживаем розничные цены непопулярными методами, остановив оптовые продажи. То есть, отпускаем свой бензин на своих автозаправках. Эта мера позволяет нам покрыть потребности розничного потребителя. Но финансовая часть предприятия все равно остается в ущербе. Кристина Озган попросила представителей топливных компаний, несмотря на сложности, осуществить августовский закуп бензина в объеме необходимой потребности с учетом курортного сезона.

Номер: 70Выпуск: 4074Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс