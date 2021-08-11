ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Рапид» (ОГРН: 119РА000329, ИНН: 11013247, место нахождения: г. Сухум, ул. Заречная, д. 16, кв. б/н) уведомляет о том, что Решением №1 единственного участника от 4 августа 2021 г. ликвидируется. Требования кредиторов Общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Сухум, ул. Заречная, д. 16, кв. б/н.

Тел.: 8 (928) 448-64-04; 8 (940) 772-43-29.

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: ООО «Рапид»