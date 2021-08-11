ЮБИЛЕЙ ДОСТОЙНОГО ГРАЖДАНИНА И ПЕДАГОГА

Валентине Амаба – 90 лет!

Учитель, это – не просто профессия. Скорее всего, это образ жизни. Выбрав эту сложную и интересную профессию, состоявшись в ней, педагоги, как правило, остаются верными и преданными выбранному пути, и уже всю свою жизнь следуют только ему. Мне повезло, я продолжаю встречать таких людей, кто посвятил свою жизнь благородному и весьма ответственному делу – воспитанию и обучению детей. Среди них и Валентина Григорьевна Амаба, она занимает свое достойное место в числе педагогов, которых я всегда вспоминаю с большим уважением и ценю дружбу с ними.

Нынешний год для героини моей журналистской зарисовки юбилейный. Ей исполняется 90 прекрасных, наполненных жизнью замечательных лет. А отмечать она будет свой праздник в семейном кругу, хотя уверена, многие бы собрались в ее гостеприимном доме, чтобы чествовать юбиляршу. Но события, которые имеют место быть, корректируют наши желания. У меня есть уникальная возможность поздравить Валентину Григорьевну и рассказать о ней нашим читателям.

Вся ее жизнь связана с родным селом Звандрипшом. Исторические хроники свидетельствуют о том, что представители фамилии Амаба были среди первых, кто стал проживать на этой территории. Окончив школу в родном селе, она поступила в гудаутское педагогическое училище. Это решение она приняла самостоятельно и осознанно, так как ей нравилось работать с детьми. Да и учителя советовали любознательной и прилежной девушке, которая хорошо училась и была активной комсомолкой, продолжить учебу и стать учителем. Так и случилось. Валентина Григорьевна всего несколько первых лет после выпуска в педагогическом училище преподавала в школах Блабырхуа и Абгархука. А большая и основная часть ее жизни и трудовой деятельности связаны с родной школой в селе Звандрипше, которой она отдала более 30 лет.

Около 45 лет Валентина посвятила любимому делу, ее выпускники с любовью и благодарностью вспоминают первого учителя. Многое закладывается в самые первые годы обучения в школе. Однозначно, что ученики Валентины Григорьевны имели прекрасную возможность не только научиться азам грамоты, но и красиво и правильно писать, читать и считать. Ее уроки всегда были как маленький спектакль, причем это не был театр одного актера. Весь класс участвовал в этом действе. Многие ее коллеги, вспоминая уроки и мастер-классы, отмечали, что она была очень артистична. Так уж случилось, пока я писала этот материал, мне позвонил бывший директор Звандрипшской средней школы Виктор Гунба, и я поделилась с ним, что готовлю материал о Валентине Григорьевне. Он настоятельно попросил, если это возможно, вставить от него лично и всего коллектива школы слова поздравления и пожелания добра и благополучия коллеге.

Одаренная прекрасным музыкальным слухом, Валентина могла одна подготовить школьный хор для выступления на смотре районной художественной самодеятельности. И ее дети всегда получали свои первые овации. А что касается праздничных утренников, то ее программа всегда была на высоте. Если честно, то и сейчас, когда звучит зажигательная музыка, она начинает пританцовывать, и делает это с такой легкостью и изяществом, что окружающие ее дети и внуки, друзья семьи не имеют никаких шансов на плохое настроение или хандру. Ее энтузиазм, желание жить интересной и насыщенной жизнью не поражают, а вызывают уважение.

В биографии этой женщины, как и у любого человека, были не только радостные и беззаботные дни. Она не потеряла вкуса и любви к жизни именно потому, что знает цену настоящим, проверенным временем чувствам. Валентина Григорьевна хорошо помнит тот день, когда ее отца и его ровесников провожали всем селом на войну. Она училась тогда в третьем классе, а ее младшему брату было всего два месяца от роду. Трое детей остались на руках матери – Дагучи Таркил. Семья с нетерпением ждала писем от отца, и каждая весточка была мостиком, соединяющим детей с отцом. В 1943 году пришла в сельсовет похоронка, но ее не отдали семье, так как в то время случались и ошибки. К счастью, так и произошло, отец вернулся лишь в 1947 году. Все тяготы военных лет легли на плечи их матери, но она сделала все возможное, чтобы дети ни в чем не нуждались.

Не могу не сказать и не отметить, что пишу о Валентине Григорьевне с большим удовольствием и уважением. Нашему знакомству без малого 40! Да-да. Именно тогда, в далеком 1982 году мне посчастливилось начать свой трудовой путь в Звандрипшской средней школе. И я должна быть благодарна, какой и остаюсь до сих пор, за ту школу жизни, которую прошла вместе со своими учениками и учителями этой школы, которые деликатно делились со мной секретами своего профессионального мастерства. Конечно, я не достигла высот в педагогической деятельности, но уроки тех педагогов, воспитателей с заглавной буквы, я помню до сих пор. Это был замечательный педагогический коллектив профессионалов: В.М.Гунба, Б.Б.Кукба, З.Т.Чкок, Б.М.Гунба, Ф.И.Дзидзария. Я говорю именно о тех, с кем мне довелось поработать. Строгие и ответственные, требовательные и серьезные, у них всегда были готовы поурочные планы, заполнены журналы и проверены дневники. Мне казалось, что это практически невозможно, нужно отдать все свое время, оставить семью и личную жизнь, чтобы все успеть. Как оказалось, я не очень и далека была от истины. Работа учителя не заканчивалась со звонком, она продолжалась и дома: в проверке домашних и контрольных тетрадей, подготовке к урокам... А еще и праздничные, открытые мероприятия, которые превращались в театральное действо.

Валентина Григорьвна продолжает жить активной и насыщенной жизнью. Восхищает меня, как женщину, быть такой же красивой и любящей свое окружение, как это удается и моей героине. Она знает, что для женщины возраст всего лишь новое измерение, и в каждом нужно иметь достойный образ. Валентина Григорьевна всю свою молодость посвятила школе и детям из родного села Звандрипша. При этом никто не отменял и воспитания собственных детей. Две ее дочери – Асида и Сима Гунба, всегда знали, что их мама вначале проверит школьные тетради, а только потом займется ими. Девочки росли, как все дети тех лет, хорошо учились, занимались спортом, дружили со сверстниками. А любимая и строгая мама деликатно направляла своих девочек. Собственно и сейчас они прислушиваются к ее мудрым советам и наставлениям. А Валентина Григорьевна счастлива, когда слышит приятные новости из своего родного села и школы, она всегда интересуется жизнью своих учеников, их семей.

Когда ученики приобретают профессию, создают семьи, воспитывают достойных детей, на душе у педагогов всегда радостно и спокойно. Они вновь убеждаются, что семена, которые они посеяли, попали в благодатную почву. Так может гордиться и своими детьми и внуками педагог и воспитатель, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени Валентина Амаба. Она спокойна за свою семью, она продолжает жить и радоваться жизни в окружении дорогих ей людей, которые не просто заботятся о ней, а создают ей комфортные условия.

Сложен и многогранен труд учителя! Высокий профессионализм, безусловно. Глубокие знания, однозначно. Детская психология, бесспорно. Но без любви к детям, мне кажется, невозможно стать Учителем! Таким, чтобы ученики помнили через 30, 40, 50 лет. И неважно, какую оценку он выставлял. Важно, какими выросли его ученики, следуя принципам жизни своих наставников. Валентина Григорьевна учила своих подопечных быть честными перед собой и людьми, любить свой язык и культуру, быть патриотами и служить своей Родине.

Многая лета, Валентина Григорьевна!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району