РЕДКОЕ ФОТО

К 90-летию Б.Адлейба

В конце 80-х годов ХХ века в СССР стали происходить уже явно «новые явления», о которых ранее, при системе тотального контроля КПСС, даже предположить никто не мог.

Сладостные слова «перестройка, гласность, демократия» все более становились понятными обществу.

Недоброжелатели СССР из-за океана не могли не использовать все зарождающиеся процессы, происходящие в красной империи, с «пользой» для себя.

Кремль же внимательно отслеживал перестроечные настроения, особенно на периферии. Видимо, сделав вывод из событий в Абхазии в 80-х г., они понимали, что Грузия и ее амбициозное отношение к своим автономиям, не дадут ужиться с ними в дальнейшем.

Но, использовав пока еще работающую по инерции руководящую роль партии, Абхазию посещали московские чиновники высокого ранга.

Одним из них был В.Чебриков – генерал армии, председатель КГБ СССР, в дальнейшем член Политбюро, секретарь ЦК КПСС (на фото второй справа). Его принял Первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Адлейба. Разговор шел о будущем СССР, роли Абхазии в новых процессах и необходимости исключить разного рода столкновения на национальной почве. Как ни странно, но почему-то большие чиновники из Центра «верили», что разрушительные процессы распада большой страны удастся избежать.

Но В.Чебриков – профессионал своего дела, знал заранее, что будет, что случится, что произойдет, в частности в Абхазии. Он знал ее историю.

Б.Адлейба всегда отстаивал интересы своей республики, даже при сильном давлении большой партийной системы из Тбилиси, Москвы. В Борисе Викторовиче Адлейба ЦК партии Грузии вдруг увидел тот волнорез, который мог помешать им решать вопросы в достижении своих целей по Абхазии. Подключили «своих друзей» из ЦК КПСС.

Постановления партии еще хорошо работали на «отстранение от занимаемой должности». Нашлось решение и по Борису Викторовичу. Такое было время.

Редакция благодарит нашего читателя Ладико Константиновича Адлейба за предоставленное фото и воспоминания, которые дают возможность заглянуть в нашу историю в тот миг, который запечатлен на снимке.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА