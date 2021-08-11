БУДНИ ОККУПАЦИИ

Абхазия. Отечественная война 1992-1993 гг.

…В Сухуме поражаются храбрости абхазских партизан. В Лабре в последние дни погибло 30 грузин, абхазов же ранено только пять человек. Абхазы отняли у противника два танка, бронетранспортер и другую технику…

…Сегодня шли бои в Меркуле.

Грузинские самолеты сбросили бомбу на Члоу. Самолет пытались сбить, но безрезультатно…

…Сегодня, в 5 часов вечера, по «Мацне» транслировали интервью россиянина, который говорил о том, что Россия поддерживает право на самоопределение малых народов, таких как Абхазия и Осетия. Эти республики, продолжил он, имеют право отделиться мирно, никакой народ не заставишь насильно жить в составе другой страны, если он не хочет этого. Грузины должны сделать так, чтобы абхазы и осетины захотели быть частью Грузии, дать им особый статус…

…Шеварднадзе требует вывести российские войска из Абхазии. В России ответили, что войска выведены не будут, пока конфликт в Абхазии не будет урегулирован, при этом подчеркнули, что все это время Россия соблюдает нейтралитет…

…Из Карачаево-Черкесии сообщили, что черкесы будут спасать своих братьев-абхазов от геноцида…

…«Новости»: Если Шеварднадзе продолжит мобилизацию, то черкесы и адыги тоже начнут мобилизацию для спасения абхазов от геноцида и соберут пять миллионов человек. Черкесская Ассоциация заявляет, что Шеварднадзе может сделать очень большую ошибку, и не стоит ему продолжать мобилизацию…

…Абхазское радио сообщает, что в 6.30 утра абхазским войскам пришлось отступить из-за большой потери в живой силе, но они взяли несколько точек в Эшере.

Новая популярная пословица: «Абхазы воюют, грузины воруют».

В Сухуме снесены 750 домов, много жертв и раненых среди мирного населения.

В селе Цхенцкар грузины сожгли все абхазские дома.

В селе Кочара абхазы сожгли все грузинские дома.

16 марта приехал Каркарашвили с группой «Белый орел».

Сегодня вновь была обстреляна российская лаборатория в Эшере, есть жертвы…

…По абхазскому радио передали, что вчера, 18 марта, грузинские самолеты бомбили село Пакуашь, жертв нет…

…Сегодня грузины обстреливали абхазские позиции, но российские части они не бомбили. После того, как Грачев предупредил, что грузины убили четверых и ранили 48 российских военных, русские имеют право отвечать грузинам…

…Шеварднадзе постоянно утверждает, что российские войска бомбят Сухум. На это Грачев ответил, что грузины собрали на заводе семь самолетов СУ-27, перекрасили их знаки на российские и сами же бомбят Сухум. Услышав это, грузины чуть не сошли с ума. Мол, как человек мог такое сочинить. Шеварднадзе сказал, что это – насмешка над всем грузинским народом…

…Абхазское радио сообщило, что в Сухуме находятся 700 украинских наемников, которые воюют на стороне грузин. Их собрал Камкамидзе, который служил в 1980 годы в Закарпатье…

…Шеварднадзе сказал, что абхазы успели занять Гудауту и Гагру, хотят взять и Сухум, но грузины успели укрепить свои позиции в столице. Абхазским «сепаратистам» не удастся взять Сухум, правда, абхазы взяли несколько позиций в Эшере, сокрушается он…

…Абхазское радио сообщает, что Китовани потребовал от командования российского десантного батальона, расположенного в Сухуме, покинуть территорию Грузии. Дал на это три дня. Однако требование выполнено не было и два военных грузинских самолета стали кружить над Сухумом. Тогда российские войска подняли свой самолет, чтобы отогнать грузин, но его сбили…

…Абхазский институт сожгли. Грузины уничтожили все: абхазскую культуру, абхазский язык, абхазский народ…

…Абхазские села подвергаются постоянному обстрелу из Очамчыры «Градом» и ракетными бомбами, которые сбрасываются грузинскими самолетами.

Российский самолет, который был сбит 17 марта, осмотрели 21 числа специалисты из России и обнаружили три бомбы, но черный ящик не был найден. Грузины скрыли его, а бомбы подложили специально для того, чтобы обвинить Россию в бомбежке Сухума…

…Абхазское радио: Сегодня спокойно, лишь изредка идут автоматные перестрелки. Идет обмен телами погибших с обеих сторон…

…Абхазское радио: Шеварднадзе говорит, что он приехал в Абхазию охранять железную дорогу, но сейчас весь мир видит, чем занимается он со своими молодчиками. Они безжалостно уничтожают абхазов и все, что им принадлежит.

Сейчас он поддерживает Ельцина, а совсем недавно он называл его свиньей, и был его непримиримым противником…

…В Тбилиси решили, что на территории Абхазии должны быть абхазский и грузинский языки. Один депутат сказал, что если в Парламенте будет 40 грузин, а абхазов – 20, то абхазы все должны знать грузинский язык, а не русский.

Сегодня в Гудауте проходила сессия Верховного Совета Абхазии. Почтили минутой молчания память погибших.

Сессия Верховного Совета Абхазии приняла Обращение к России с просьбой взять Абхазию под покровительство. Верховный Совет Абхазии также обратился к народам и государствам СНГ с «настоятельным ходатайством взять Республику Абхазия, ее население и имущество под покровительство стран содружества»…

…Журналистка из Абхазии Екатерина Бебиа задавала вопросы Шанибову:

– В последнее время по тбилисскому телевидению стали говорить, что Северный Кавказ отказался помогать Абхазии. Правда ли это?

– Северный Кавказ до сегодняшнего дня всячески помогает Абхазии, идет такое наращивание добровольческих сил, какого не было нигде в мире. Абхазия сегодня хорошо вооружена, мы помогаем ей, снабжаем ее всем, в чем она нуждается. Если Шеварднадзе объявит всеобщую мобилизацию, то я созову всю черкесско-адыгскую диаспору, которая составляет 5 миллионов человек. В любой приемлемой форме, обеспечивающей мир и безопасность в регионе, сохранение народа Абхазии и необходимое для его существования общее экономическое и культурное пространство с Северным Кавказом»…

…Грузинское радио: Шеварднадзе просит у Украины купоны, ему нечем платить зарплату своим гражданам. На Гамсахурдиа открыли судебное дело, но так как нет доказательств, оно вскоре было закрыто…

…Местные жители решили, что война практически закончилась. Мол, все осудили русских, и они уже не имеют права бомбить, а грузинам уже помогают мегрелы, звиадисты во главе с Кобалия. «Мы, – говорят они, – пойдем прямо и повесим свой флаг на Псоу».

Но Псоу они никогда не увидят, потому что их всех перебьют на Гумисте или в Сухуме.

Сегодня Шеварднадзе говорил, что все должны быть готовы к мобилизации, нам, мол, надо дойти до границы на Псоу. Они воюют с русскими и с Северным Кавказом, потому надо быть особо настойчивыми и упорными…

…Мнение местных грузин: Как только местные услышали, что к грузинам на помощь пришли мегрелы-звиадисты, все стали говорить, что война быстро закончится, только надо флаг повесить на Псоу. «Нам помогают звиадисты, и теперь абхазы не дойдут до Ингури, мегрелы им не позволят. У абхазов сейчас граница на Гумисте, но наши дойдут до Псоу», – говорят они.

Звиадисты, как они утверждают, в количестве 1500 человек пойдут на захват Ткуарчала, а некоторая часть грузин – на Псоу, другие останутся в Сухуме…

…Ожидается нападение на Ткуарчал – об этом говорят местные. Еще сказали, будто Джаба Иоселиани 26 марта ездил в Джгерду и встречался с главой Ткуарчалского штаба Кишмария. Джаба посоветовал, чтобы абхазы без боя запустили в село грузинскую гвардию, но те категорически отказались…

Из дневника Инги КАЗАНБА

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Из дневника Инги КАЗАНБА