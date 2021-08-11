ЧИСТЫЕ, КАК АЛМАЗ

Чтение

Жизнь – краткий миг, и от тебя зависит, сколько смысла сможешь в этот миг вложить…

Продолжай свой путь – даже если тебе не нравится то, что с тобой происходит.

Дорога дальняя!

Если направлены на тебя выстрелы, если мелочно выводят из себя, путаются под ногами, злобно кусают, одергивают – смири душу и тело, и продолжай свой путь. Есть тропинки, которые выводят к большой дороге. К горам рвешься ты всей душой. Они всегда, всю твою жизнь рядом, готовые спрятать, спасти тебя. Их тропы ведут все выше и выше…

Если чужие сердца из камня изранят твое нежное сердце – приложи к нему листья подорожника и продолжай свой путь по земле, которую ты любишь, оберегаешь, как свою душу.

Иди тихо, легко, прислушиваясь к звуку своих шагов.

Лучшие мгновенья жизни всегда в твоем сердце… Вот выходишь утром из дома – и солнечные лучи окутывают тебя, нежно согревая, как ласковые мамины глаза… Эти глаза всегда найдут тебя среди всех остальных…

Ты же не один идешь по своему пути – есть у тебя и верные попутчики… У них добрые лица. Поклонись им. Они, как звезды – свидетели твоего рождения и взросления. Скажи им, что любишь их…

Оказывается, сердце откликается сердцу, оно нуждается в свете. Когда идешь по темной дороге, нужны фонари…

Отправляясь в путь, собираешь все свои силы, надеясь на свою выдержку. Учишься не забывать об осторожности и помнить об опасных скользких местах. Многого стоят крылья, но не они тебя спасают… Спасает сердце – и доверяешь тому, что подсказывает тебе оно.

Зрению, замечающему даже пылинку, открывается весь путь… Смотришь вперед – и понимаешь, куда надо идти…

Видишь картины детства, когда тебя, совсем маленького, водили за руку… Такая нежность рождается в сердце, но усталость от прожитых дней возвращает в настоящее – и тогда чистые, как алмаз, слезы текут по щекам… Но надо продолжать путь…

Встречаются на нем и те, кто не может смириться с тем, что ты еще жив. Как вороны, кружат они над тобой, поджидая подходящего момента…

Но твое мудрое сердце, которое не предаст никогда, поведет тебя дальше…

Необыкновенной силой обладают слова, рожденные в сердце, чистые, как родник. Бесстрашно обойдешь с их помощью тех, кто по-змеиному готов броситься на тебя или вырвать твой язык…

И продолжаешь свой путь, оставляя позади их, злящихся на свое бессилие, одиноких, несчастных, страдающих.

Так идешь, сохраняя сердце чистым и осознавая всей душой, что жизнь – непростой путь к прекрасной вершине…

Заира ТХАЙЦУК

Подстрочник Г.АДЗИНБА,

Перевод В. ПЕЙЛИВАНОВОЙ

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Заира ТХАЙЦУК