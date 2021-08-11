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Я ВОЗВРАТИЛАСЬ С ТОГО СВЕТА
Письмо в редакцию
В г.Гудауте работает ковидный госпиталь на 400 человек. Главврач – Х.Шамба.
Я хочу принести свои извинения за сына, который, боясь за мою жизнь, нагрубил вам.
Вы добрый человек, поймете меня и простите. Самое главное, своей профессиональной деятельностью, полноценным лечением вы и коллеги вернули меня с того света и дали новую жизнь.
Я убедилась, что наши врачи лучшие. С вас надо брать пример, как относиться к больным. Рискуя жизнью, врачи и медсестры к больным подходили постоянно, проводя для каждого соответствующие процедуры.
Особенно хочется отметить душевное тепло, которое они проявляли к каждому пациенту.
Как не отметить Аиду Гаспарян из онкологического центра, которая нас кормила, делала массаж, давала лекарства и еще находила силы, чтобы нас ободрить.
Молодой хирург Хаджимба трое суток не спал, все время дежурил и оказывал помощь каждому пациенту. Это настоящий врач, который отлично исполняет свой долг.
Я верила нашим врачам, а сейчас с пониманием смотрю на их работу, особенно в «красной зоне». Врачи совершают сегодня подвиг, когда сталкиваются с ковид-больными.
Также хочу выразить благодарность врачам – Анжеле Бжания, Камиле Берулава, Л.Делба.
Низкий вам поклон!
Переболев этой болезнью, я вырвалась из ада, поэтому хочу обратиться ко всем:
Люди! Зная, что вы болеете ковидом, не общайтесь с родными, близкими и другими. Соблюдайте дистанцию, меры предосторожности, носите маски.
Слушайте рекомендации наших врачей.
Только так можно победить эту чуму XXI века.
Татьяна Григорьевна КОЛОДЯНЕЦ
Цабал, Гулрыпшский район
Номер: 71-72
Выпуск: 4075-4076
Рубрика: общество
Автор: Татьяна Григорьевна КОЛОДЯНЕЦ