Я ВОЗВРАТИЛАСЬ С ТОГО СВЕТА

Письмо в редакцию

В г.Гудауте работает ковидный госпиталь на 400 человек. Главврач – Х.Шамба.

Я хочу принести свои извинения за сына, который, боясь за мою жизнь, нагрубил вам.

Вы добрый человек, поймете меня и простите. Самое главное, своей профессиональной деятельностью, полноценным лечением вы и коллеги вернули меня с того света и дали новую жизнь.

Я убедилась, что наши врачи лучшие. С вас надо брать пример, как относиться к больным. Рискуя жизнью, врачи и медсестры к больным подходили постоянно, проводя для каждого соответствующие процедуры.

Особенно хочется отметить душевное тепло, которое они проявляли к каждому пациенту.

Как не отметить Аиду Гаспарян из онкологического центра, которая нас кормила, делала массаж, давала лекарства и еще находила силы, чтобы нас ободрить.

Молодой хирург Хаджимба трое суток не спал, все время дежурил и оказывал помощь каждому пациенту. Это настоящий врач, который отлично исполняет свой долг.

Я верила нашим врачам, а сейчас с пониманием смотрю на их работу, особенно в «красной зоне». Врачи совершают сегодня подвиг, когда сталкиваются с ковид-больными.

Также хочу выразить благодарность врачам – Анжеле Бжания, Камиле Берулава, Л.Делба.

Низкий вам поклон!

Переболев этой болезнью, я вырвалась из ада, поэтому хочу обратиться ко всем:

Люди! Зная, что вы болеете ковидом, не общайтесь с родными, близкими и другими. Соблюдайте дистанцию, меры предосторожности, носите маски.

Слушайте рекомендации наших врачей.

Только так можно победить эту чуму XXI века.

Татьяна Григорьевна КОЛОДЯНЕЦ

Цабал, Гулрыпшский район

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Татьяна Григорьевна КОЛОДЯНЕЦ