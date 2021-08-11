ПАМЯТИ ТАРАСА ШАМБА

Нам пишут

СЕЙЧАС МЫ СИЛЬНЕЙ ВСЕХ НА СВЕТЕ!

Есть мудрый застольный обычай у нас –

Особенный тост-посвященье,

И стоит сказать только – Шамба Тарас!..

Как встанут все, без исключенья.

Взволнованно все будут в зале стоять,

И что в этот миг происходит,

Словами простыми нельзя передать –

Здесь к Памяти каждый восходит!..

Он чувствует сразу и корни свои

И к древним истокам влеченье.

А Шамба Тарас, улыбаясь, стоит,

Слегка покраснев от смущенья.

Он – Символ Абхазии и Абазин,

И личность его лучезарна!

Что он никогда не бывает один,

Он нам говорит благодарно.

И вот зазвучал дорогой нам мотив,

И песню мы все затянули –

Поём об Абхазии, всё позабыв –

Мы в души к себе заглянули!

Без песни всего не смогли бы сказать.

Священны мгновения эти.

И мы бесконечно готовы стоять –

Сейчас мы сильней всех на свете!

2015 г.

КАКИХ ЛЮДЕЙ АБХАЗИЯ РОЖДАЕТ!..

От мудрости его и лёд растает,

И сразу станет легче всем в беде...

Каких людей Абхазия рождает –

Таких нет больше на земле нигде!

Всех сразу покоряет человечность

И сила наших вековых корней,

Которые рассчитаны на вечность –

И нас он этим делает сильней!

Всё лучшее в себе он воплощает –

Всё то, что выковал в себе народ,

О нас он гордо миру сообщает.

Тарас Миронович – надёжный наш оплот.

О самом лучшем он для нас мечтает –

О процветанье и успехов череде.

Каких людей Абхазия рождает –

Таких нет больше на земле нигде!

2017 г.

ВЕЛИКИЙ СЫН СВЯЩЕННОГО КАВКАЗА Великий сын Священного Кавказа,

В чью честь сегодня песни вам споют,

А жизнь его Эпохою Тараса

За труд его великий назовут!..

Во всех делах стоял он с нами рядом

Он знал всю Абазашту на лицо.

Для нас он был Учителем и Братом,

Для молодых он был вторым отцом...

Он мыслями и сердцем был с народом.

По Заповедям Нартов жил средь нас.

Другими стали мы с его уходом.

О нём вздыхает горестно Кавказ...

Но Память – это вечная обитель –

Мы сердцем обращаемся туда.

Тарас Миронович – любимый наш Учитель,

Который с нами будет жить всегда!

2021 г.

Лариса Курманбиевна ШЕБЗУХОВА, член Союза писателей, Союза журналистов России, член Ассоциации писателей Абхазии, народный поэт КЧР

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Лариса Курманбиевна ШЕБЗУХОВА, член Союза писателей, Союза журналистов России, член Ассоциации писателей Абхазии, народный поэт КЧР