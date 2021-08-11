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ПАМЯТИ ТАРАСА ШАМБА
Нам пишут
СЕЙЧАС МЫ СИЛЬНЕЙ ВСЕХ НА СВЕТЕ!
Есть мудрый застольный обычай у нас –
Особенный тост-посвященье,
И стоит сказать только – Шамба Тарас!..
Как встанут все, без исключенья.
Взволнованно все будут в зале стоять,
И что в этот миг происходит,
Словами простыми нельзя передать –
Здесь к Памяти каждый восходит!..
Он чувствует сразу и корни свои
И к древним истокам влеченье.
А Шамба Тарас, улыбаясь, стоит,
Слегка покраснев от смущенья.
Он – Символ Абхазии и Абазин,
И личность его лучезарна!
Что он никогда не бывает один,
Он нам говорит благодарно.
И вот зазвучал дорогой нам мотив,
И песню мы все затянули –
Поём об Абхазии, всё позабыв –
Мы в души к себе заглянули!
Без песни всего не смогли бы сказать.
Священны мгновения эти.
И мы бесконечно готовы стоять –
Сейчас мы сильней всех на свете!
2015 г.
КАКИХ ЛЮДЕЙ АБХАЗИЯ РОЖДАЕТ!..
От мудрости его и лёд растает,
И сразу станет легче всем в беде...
Каких людей Абхазия рождает –
Таких нет больше на земле нигде!
Всех сразу покоряет человечность
И сила наших вековых корней,
Которые рассчитаны на вечность –
И нас он этим делает сильней!
Всё лучшее в себе он воплощает –
Всё то, что выковал в себе народ,
О нас он гордо миру сообщает.
Тарас Миронович – надёжный наш оплот.
О самом лучшем он для нас мечтает –
О процветанье и успехов череде.
Каких людей Абхазия рождает –
Таких нет больше на земле нигде!
2017 г.
ВЕЛИКИЙ СЫН СВЯЩЕННОГО КАВКАЗА Великий сын Священного Кавказа,
В чью честь сегодня песни вам споют,
А жизнь его Эпохою Тараса
За труд его великий назовут!..
Во всех делах стоял он с нами рядом
Он знал всю Абазашту на лицо.
Для нас он был Учителем и Братом,
Для молодых он был вторым отцом...
Он мыслями и сердцем был с народом.
По Заповедям Нартов жил средь нас.
Другими стали мы с его уходом.
О нём вздыхает горестно Кавказ...
Но Память – это вечная обитель –
Мы сердцем обращаемся туда.
Тарас Миронович – любимый наш Учитель,
Который с нами будет жить всегда!
2021 г.
Лариса Курманбиевна ШЕБЗУХОВА, член Союза писателей, Союза журналистов России, член Ассоциации писателей Абхазии, народный поэт КЧР
Номер: 71-72
Выпуск: 4075-4076
Рубрика: общество
Автор: Лариса Курманбиевна ШЕБЗУХОВА, член Союза писателей, Союза журналистов России, член Ассоциации писателей Абхазии, народный поэт КЧР