О КНИГЕ НОВЕЛЛ «РУЛЕТКА СУДЬБЫ» В.ДЕЛБА

Слово

Каждый писатель, начиная читать произведения своего собрата по перу, невольно входит в роль ревнивого супруга (супруги) или же в роль всегда и всем недовольной тещи.

Это вполне естественно.

Законы конкурентной борьбы существовали всегда и будут существовать до тех пор, пока ходит человек по земле, стараясь найти свое место в бесконечности времени и пространства.

Таким создал человека Всевышний. Таким был он всегда. Таким и будет он во веки веков. Бывают, конечно, исключения из правил. Бывают, но очень редко.

В одно из таких «исключительных» состояний попал и я, начав знакомство со сборником новелл «Рулетка судьбы» известного абхазского писателя Владимира Делба.

С первых же строк чтения бросается в глаза то обстоятельство, что новеллы написаны добротным литературным языком, на котором писали свои бессмертные произведения Крестовский и Бабель, Марк Твен и О. Генри. Как у всех этих знаменитых писателей характер описанных событий и тон повествование – чисто национальное, с ярко выраженными моментами вечного сочетания общечеловеческих ценностей с нюансами особенностей восприятия мира каждым народом в отдельности.

Новеллы написаны так, что во время чтения в голову постоянно приходит невольная мысль: «К какому бы народу не принадлежал человек, слаб и грешен он. Всевышний все видит и все прощает. Прощает все, кроме грехов смертных».

Не каждому писателю удается связать в единое целое мысли, чувства и менталитет людей живших в разное время и даже в разные эпохи. Владимиру Михайловичу это удалось.

На первый взгляд, в новеллах отсутствуют традиционные общепринятые законы развития сюжета произведения. События как бы беспорядочно нагромождены друг на друга. Но такое восприятие ее содержательной части заканчивается сразу же после окончания чтения каждой новеллы.

Закончив их чтение, читатель неожиданно для себя начинает видеть и понимать затаенный сюжет и затаенную мысль каждого произведения в отдельности и всего цикла новелл в целом.

Кажущийся сумбур и кажущийся беспорядок изложения мыслей автора начинают приобретать скрытую стройность системы повествования и скрытый смысл первоначального замысла.

Обращает на себя внимание тот факт, что герои новелл и события вокруг них описаны фрагментально: короткими, спокойными мазками. Описаны так, что сразу начинаешь чувствовать особый дух абхазского народа, особый дух земли, на которой живут они, дух того времени, в котором жили, верили, надеялись, искали свою дорогу.

Заканчивая чтение каждой новой новеллы, начинаешь ловить себя на мысли, что в системе ее написания и изложения, особенностей характера ее главных героев, есть что то от Фазиля Искандера. Его редкий дар заглянуть в душу человека, в его затаенные мысли, в его надежды и чаяния на фоне того мира, в котором живет он.

Увидеть то главное, что отличает абхазов от всего остального мира. Понять, почему называют этот край «Страной души». Называют так не только сами абхазы, но и все те, кого сблизила судьба с этим удивительным уголком земли, созданным богом для покоя и тишины, для того, чтобы мог человек увидеть как бы со стороны себя, свое внутреннее я, и понять: для чего пришел он на землю эту.

Автору удалось, не уделяя излишнего внимания особенностям менталитета, обычаев и традиций абхазского народа, показать несколькими характерными штрихами главные его черты, которые отличают абхазов от всех других народов Кавказа и всего «потустороннего» мира.

Мне представляется, что этот факт не столько удача автора, сколько естественный результат длительной работы писателя, достигшего поры профессиональной зрелости и очевидного уровня состоявшегося мастера современной прозы.

Книга «Рулетка судьбы» читается легко. От ее чтения не устаешь, ибо написана она спокойным ровным языком. Языком, вводящим читателя в удивительный мир, существующий рядом с нами.

Мир, о существовании которого мы только догадываемся.

Догадываемся, но не видим его до тех пор, пока не посмотрим на него глазами талантливого писателя. Такого писателя, как Владимир Делба.

В заключение могу только поздравить русского и абхазского читателя с тем, что им удалось заглянуть в мир, открытый талантливым прозаиком Владимиром Михайловичем Делба.

О.А.-Г. ЭТЛУХОВ, секретарь Союза писателей РФ

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: О.А.-Г. ЭТЛУХОВ, секретарь Союза писателей РФ