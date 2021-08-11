ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

Медучреждения Абхазии продолжат вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает официальный сайт Минздрава РА.

Российская вакцина «Спутник Лайт», доставленная в республику 6 августа, находится на складе Минздрава, где хранится с соблюдением температурного режима, как того требует инструкция производителя.

«Вакцина будет передаваться медучреждениям в соответствии с заявками пунктов вакцинации. Препарат должен храниться при температуре не выше –18 градусов. Если «Спутник Лайт» один раз разморозить, то обязательно его нужно использовать. Повторно замораживать флакон с раствором нельзя»,– сообщил начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба.

«Все пункты вакцинации, которые были открыты в Сухуме, продолжат функционировать в прежнем режиме: в Сухумской городской клинической больнице и поликлинике №1, в поликлинике № 3 (Синоп), в поликлинике моряков на набережной Махаджиров и в Республиканской больнице»,– сообщила начальник управления здравоохранения Администрации г. Сухума Ирма Воуба.

В районах республики, желающим привиться необходимо обратиться в ЦРБ. Нужно отметить, что вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник Лайт» можно проводить не только по месту прописки, но и по месту жительства. Перед прививкой необходимо будет предъявить паспорт. Далее – заполнение анкеты пациента, обязательный осмотр врача, заполнение информированного согласия на проведение прививки.

Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», которые 6 августа были доставлены в республику. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс