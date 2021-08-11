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ВИЗИТ ЗАВЕРШИЛСЯ 11.08.2021

ВИЗИТ ЗАВЕРШИЛСЯ

Завершился официальный визит Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия. Как сообщает пресс-служба Президента РА из Цхинвала, по случаю отъезда Аслана Бжания и абхазской делегации перед зданием Администрации Президента РЮО был выстроен почетный караул. В ходе церемонии проводов прозвучали государственные гимны Абхазии и Южной Осетии. Вслед за этим торжественным маршем прошел парадный расчет ВС РЮО. Анатолий Бибилов вручил Аслану Бжания в качестве подарка на память альбом с фотографиями, сделанными в ходе его визита. Аслан Бжания поблагодарил главу Южной Осетии за теплый прием.


Номер:  71-72
Выпуск:  4075-4076
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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