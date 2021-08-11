ВИЗИТ ЗАВЕРШИЛСЯ

Завершился официальный визит Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Республику Южная Осетия. Как сообщает пресс-служба Президента РА из Цхинвала, по случаю отъезда Аслана Бжания и абхазской делегации перед зданием Администрации Президента РЮО был выстроен почетный караул. В ходе церемонии проводов прозвучали государственные гимны Абхазии и Южной Осетии. Вслед за этим торжественным маршем прошел парадный расчет ВС РЮО. Анатолий Бибилов вручил Аслану Бжания в качестве подарка на память альбом с фотографиями, сделанными в ходе его визита. Аслан Бжания поблагодарил главу Южной Осетии за теплый прием.

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс