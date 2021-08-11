АСЛАН БЖАНИЯ: «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ В БЕДЕ НЕ ОСТАВЛЯЕТ»

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых событиям августа 2008 года.

В своём выступлении глава государства сказал: «Дорогие братья осетины! Передаю вам огромный привет и поддержку от братского абхазского народа. Для меня и моих коллег большая честь находиться здесь в Цхинвале в годовщину трагических, но в то же время героических событий августа 2008 года. Эти события вновь показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свободу родной земли. Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены. Мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли. Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности Отчизне. Вечная память воинам-освободителям! Сегодня наши страны свободно развиваются. Однако мы не должны расслабляться. Все указывает на то, что Грузия до сих пор не оставила мыслей завоевать Абхазию и Южную Осетию. Об этом говорит и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписывать с нами мирный договор. Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой Великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, тем самым поддержав наши народы в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие. Сегодня отношения между двумя независимыми государствами активно развиваются по многим направлениям, они будут и впредь наращиваться. В основе этих отношений лежит многовековая дружба абхазского и осетинского народов. Дорогие друзья, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия, а вашей замечательной стране, земле древних аланов – мира и процветания!»

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА из Цхинвала

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщает пресс-служба Президента РА из Цхинвала