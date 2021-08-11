АКАДЕМИК БОЛЬШОГО ИСКУССТВА

Россия – Абхазия

9 августа в Министерстве культуры РА состоялась встреча и.о. министра культуры Динары Смыр, советника министра культуры Нинель Бжания, советника Президента РА по вопросам культуры и науки Нугзара Логуа с академиком Российской Академии художеств, членом Президиума РАХ Сергеем Олешней.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры РА, на встрече обсуждались вопросы российско-абхазского сотрудничеством в области культуры и перспективы их дальнейшего развития.

Сергей Олешня вручил председателю Союза художников Абхазии Виталию Джения диплом почетного члена Российской Академии художеств. «Российская Академия художеств на основании действующего Устава и решения Президиума от 8 декабря 2020 года избрала членом РАХ Виталия Джения за выдающийся вклад, который он внес в область изобразительного искусства в Республике Абхазия, за те замечательные проекты, которые он проводил, за многолетнюю творческую деятельность и за то, что достойно представлял Республику Абхазия в Российской Федерации», – отметил Сергей Олешня. Виталий Джения поблагодарил руководство РАХ за присвоение звания почетного члена Академии.

Нугзар Логуа также выразил благодарность Российской Академии художеств за внимание к абхазским художникам и их творчеству и отметил, что это – новая ступень во взаимоотношениях профессиональных художников Абхазии и России: «Виталий Джения – первый абхазский художник, который стал членом Академии художеств России. Для нас это, конечно, большая честь. Виталий действительно этого заслуживает. Спасибо вам за такое решение. Я думаю, мы открываем новые возможности во взаимоотношениях России и Абхазии. Это очень важно для сотрудничества в области художественной культуры», – сказал Логуа.

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс