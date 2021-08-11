СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Союз журналистов Абхазии с глубоким прискорбием извещает о смерти члена Союза журналистов республики, заместителя генерального директора Абхазской государственной телерадиокомпании, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, заслуженного журналиста РА Отара Ночиевича Лакрба.

Отар Лакрба родился 5 мая 1958 года в селе Куланырхуа Гудаутского района.

Журналистскую деятельность О. Лакрба начал в Госкомитете Абхазской АССР по телевидению и радиовещанию в 1982 году, после окончания Сухумского государственного педагогического института им. М. Горького и службы в Советской армии. Вначале он был диктором информационных передач Абхазского радио, затем продолжил свою деятельность в качестве корреспондента радио.

С 1987 года Лакрба работал старшим редактором Абхазского телевидения, а с марта 1992 года – редактором информационных программ АГТРК.

С мая 1992 года Лакрба – заведующий информационным отделом АГТРК, а с 2000 года – главный редактор информационных программ ТВ.

С 2005 года Отар Лакрба был главным редактором тематических программ Абхазского телевидения.

С 2012-го по 2014 годы занимал должности заместителя исполнительного директора АГТРК и директора планирования и развития программ. В апреле 2020 г. был назначен и.о. гендиректора, а 7 августа 2020 г. – заместителем гендиректора АГТРК.

Отар Лакрба избирался членом Общественной палаты. Он был автором телепрограмм «Неделя», «Человек и мир», «Сила закона», «Повестка дня» и многих других телепрограмм и очерков.

В 2008 году О.Лакрба за большие заслуги в становлении и развитии национального телевидения был награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

В 2013 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия».

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Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» соболезнует родным и близким по случаю смерти Отара Лакрба – хорошего, порядочного человека, профессионального журналиста, настоящего гражданина Республики Абхазия.

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс