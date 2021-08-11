ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина с днем рождения:

«Уважаемый Марат Шакирзянович, поздравляю Вас с днем рождения! Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, долгих счастливых лет и новых успехов в служении Отечеству. В этот день хочу особо отметить Ваш значительный вклад в углубление союзнических отношений Абхазии и России в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Очень важно, что Вы уделяете особое внимание укреплению российско-абхазского партнерства по всем обоюдоважным направлениям. Уверен, что такое доброе отношение расширит сферы двустороннего взаимодействия, направленного на укрепление стратегического союза между нашими странами».

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс