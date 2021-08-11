У НАС МНОГО ОБЩЕГО

Абхазия – Южная Осетия

В Цхинвале по итогам встречи президентов Южной Осетии и Абхазии Анатолия Бибилова и Аслана Бжания состоялась пресс-конференция.

На вопрос, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров, президенты ответили:

Анатолий Бибилов: «Во время переговоров мы обсудили все возможные направления для развития отношений между республиками. Также мы поделились опытом финансовой и налоговой составляющей. Большое внимание уделили вопросам экономического развития. В ходе переговоров был поднят вопрос о возможности реанимирования санатория «Осетия» в Абхазии. Было бы неплохо, если бы жители Южной Осетии могли отдохнуть летом там и поправить здоровье. Так как спектр обсуждаемых вопросов очень велик, необходим обмен опытом по важным направлениям. Не исключены совместные мероприятия между нашими структурами, в том числе и проведение военных учений, тем более уже подписан Договор о военном сотрудничестве».

Аслан Бжания: «Хочу выделить еще несколько тем, которые мы обсудили. Это вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших государств и нейтрализации возможных угроз. Мир, к сожалению, не стал более гуманным, и нам необходимо делиться опытом и информацией.

Мы испытываем во многом схожие проблемы, и единство подходов – это более вероятный шанс для решений этих проблем. Анатолий Ильич рассказывал о том, с какими проблемами он сталкивается, и у меня возникло ощущение, что он говорит об абхазской истории. У нас очень много общего, вот мы и обсуждали, как эффективнее использовать наше взаимодействие для решения вышеобозначенных проблем».

Аслан Бжания ответил и на вопрос о товарообороте между республиками. «Товарооборот за первое полугодие 2021 года у нас вырос вдвое, чем за весь 2020 год. Если мы такие темпы сохраним, то можно считать, что к концу 2021 года он вырастет в четыре раза», – заявил Президент Абхазии. Анатолий Бибилов также подтвердил факт роста товарооборота между РА и РЮО и заметил: «Определенно, идет реанимация наших экономических отношений».

Президенты также прокомментировали призывы стран Запада к Российской Федерации отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.

Аслан Бжания: «Такого рода призывы не имеют ничего общего с реально сложившейся ситуацией. Они направлены не на решение проблемы, а на ее усугубление. Мы будем проводить свою линию, за нами правда. Конечно же, хотелось бы, чтобы новая реальность была признана всеми странами, это бы помогло решить много вопросов экономического характера. Но, видимо, руководство этих стран, в том числе и самой Грузии, не созрело пока для такого решения».

Анатолий Бибилов: «Это те страны, у которых, казалось бы, серьезное влияние на мировой арене. Но если посмотреть с другой стороны, то тут важно отметить, что большинство других стран отказалось поддержать это заявление. Отмечу также, что это заявление было сделано не для конкретных действий, а для словесной поддержки Грузии. Я думаю, они знают, что Россия никогда не отказывалась от принятых решений. Подписание руководством России распоряжения об урегулировании вопросов двойного гражданства состоялось сразу же после заявления этих стран. Российская Федерация еще раз подтвердила неизменность своей позиции по отношению к Южной Осетии и Абхазии». Президент Южной Осетии также ответил на вопрос об учениях НАТО в Грузии и их возможного влияния на ситуацию в регионе. «Бряцание оружием – всегда было козырной картой Грузии. Мы всю жизнь видим то, как Грузия силовым путем пытается решить проблемы. И не наши, а свои. Если они решили провести учения, пускай проводят. Ссылаясь на договоренности с Российской Федерацией, являющейся нашим стратегическим партнером, мы твердо уверены в абсолютной безопасности нашей республики. Мы себя чувствуем спокойно и уверенно, и у нас есть все возможности, чтобы отреагировать на любые провокации.

На вопрос, каковы перспективы дальнейшего признания Южной Осетии и Абхазии, Анатолий Бибилов ответил: «Процесс признания Южной Осетии и Абхазии – это уже необратимый процесс. Мы со стороны многих государств видим понимание и полную поддержку той позиции, которая у нас есть. И нам без разницы, как к этому относятся наши оппоненты. Это их проблемы. Любые наши шаги на внешнеполитической арене они пытаются скомпрометировать или же заставить те государства, с которыми мы ведем определенную работу, не принимать какие-либо решения, грозясь санкциями либо политической дестабилизацией. Процесс тяжелый, без сомнения, но, сколько бы лет ни прошло, мы в любом случае будем добиваться того, чтобы количество стран, которые признали независимость Южной Осетии, увеличивалось. В этом направлении мы делаем серьезные шаги».

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс