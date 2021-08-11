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11.08.2021
Номер: 71-72
Выпуск: 4075-4076
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
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Депутат Парламента РА, хирург Алхас Джинджолия о пандемии коронавируса и вакцинации:
«Мир идет к глобальному инфицированию. Каждый человек так или иначе столкнется с вирусом лично. Пандемия приобретает свой подлинный смысл и охватывает весь мир. От этого отталкиваются все крупные страны и крупные системы здравоохранения.
ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ!»
Номер: 71-72
Выпуск: 4075-4076
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс