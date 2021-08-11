ПРИСЛУШАТЬСЯ К ВРАЧУ

Депутат Парламента РА, хирург Алхас Джинджолия о пандемии коронавируса и вакцинации:

«Мир идет к глобальному инфицированию. Каждый человек так или иначе столкнется с вирусом лично. Пандемия приобретает свой подлинный смысл и охватывает весь мир. От этого отталкиваются все крупные страны и крупные системы здравоохранения.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ!»

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс