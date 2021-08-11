СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ

Президент РА Аслан Бжания позвонил временно исполняющему обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания Сергею Меняйло и выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в больнице скорой помощи в г. Владикавказе.

«С большой болью в Абхазии восприняли информацию о трагедии, произошедшей во Владикавказе и унесшей жизни 11 человек. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате технической аварии в больнице», – отметил Бжания.

9 августа в больнице скорой помощи Владикавказа взорвалась труба под землей, которая поставляла кислород для больных. В результате скончались девять человек, на следующий день в больнице умерли еще двое.

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс