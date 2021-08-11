14 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ДАТА

29 лет назад, 14 августа 1992 года грузинские войска вторглись в Абхазию, началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг., продлившаяся 413 дней и ночей, отмеченных высочайшим героизмом абхазских воинов и добровольцев, их самоотверженностью и преданностью Родине. Война завершилась Победой народа Абхазии. На помощь борющемуся народу Абхазии пришли добровольцы из республик Северного Кавказа и других регионов России; представители зарубежной абхазской диаспоры. Мы всегда будем помнить тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, священное право народа Абхазии на жизнь, на светлое будущее.

В этот день в городах и районах республики возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в войне: в Сухуме, по традиции, памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу Славы, где похоронены защитники Отечества. Отдать дань памяти погибшим в парке Боевой Славы в Сухуме приходят руководители государства, родные и близкие погибших, ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, военнослужащие ВС РА, представители различных политических партий и общественных организаций, студенты, школьники, жители и гости столицы Абхазии.

По данным Минобороны Абхазии, погибло более 2700 человек и более 5000 получили ранения. Более 200 человек числятся пропавшими без вести.

14 августа в нашей стране отмечается как День памяти защитников Республики Абхазия.

Номер: 71-72Выпуск: 4075-4076Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»