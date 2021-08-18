Свободная трибуна

Редакция газеты «Республика Абхазия» поддерживает работу Федерации независимых профсоюзов Абхазии. Профсоюзы всегда были необходимы в нашей республике для решения многих вопросов, в том числе отстаивания прав трудящихся на труд, справедливой социальной жизни.

ФНП РА внесла значительный вклад в современное трудовое законодательство республики. Проведение мероприятий, как в Абхазии, так и за ее пределами показали, что профсоюзы заслуженно пользуются авторитетом в нашем обществе.

В послевоенный период почему-то, к сожалению, появилась тенденция у некоторых групп наших граждан и чиновников смотреть на профсоюзы Абхазии, как на отживший элемент в государственном строительстве страны. Это ошибочное мнение и некоторое недопонимание роли профсоюзов и их влияния на общество.

При умело поставленной работе с профсоюзами, их поддержке, государство может добиться совершенствования, стабильности, спокойствия и единения в Республике Абхазия.

Как говорится в известной цитате: «Профсоюз является исторической необходимостью и исторической неизбежностью».

Ниже мы публикуем доклад председателя ФНП РА Азарета Алексеевича Айба, в котором он рассказал о проделанной работе профсоюзов, о направлениях и решениях в интересах трудящихся.

Юрий КУРАСКУА

НАША РАБОТА НЕОБХОДИМА

г. Сухум 27, мая 2021 г.

«Был проведен VI очередной отчетно-выборный съезд ФНП РА. Хочу отметить, почему VII отчетно-выборный съезд проводится позже установленного срока. Фактически мы проводим VIII съезд.

Причиной явилось то, что систематическое игнорирование конституционных, законных и уставных требований ФНП РА по вопросам имущества и взаимоотношения с Фондом социального страхования и охраны труда РА (ФСС и ОТ РА) со стороны исполнительной и законодательной власти Республики Абхазия, вынудило нас провести внеочередной, чрезвычайный VII съезд ФНП РА в феврале 2019 г.

Мы вместе с профсоюзным активом жестко боролись против неконструктивного отношения властей РА к профсоюзам, но все действия профсоюзов осуществлялись в соответствии с Законом РА «О профсоюзах…» и Устава ФНП РА.

Здесь считаю уместным напомнить слова журналиста Елены Терениной, которые опубликованы в газете «Республика Абхазия» за номером 53 (3376) от 25-26 мая 2016 года, после проведения международного конгресса профсоюзов работников образования Республики Абхазия и России в городе Сухуме в Доме учителя. Цитирую:

«Профсоюзы – это могучая сила, способная защитить интересы трудящихся, отстаивать трудовые права, регулировать режим труда и отдыха, они могут быть влиятельным и действенным органом на всех уровнях, могут заставить услышать себя, могут не только определять задачи, но и решать их на благо обществу».

Нам пришлось действовать именно так при проведении третьего, четвертого и шестого пленумов и седьмого чрезвычайного съезда ФНП РА.

Если ранее на пяти съездах мы были просителями, то в вышеназванных мероприятиях – жестко требовали у властей РА защиту прав трудящихся и их детей, членов профсоюза и их семей.

Хочу остановиться на том, что происходило в период между VI и проводимым сегодня VIII съездами ФНП РА.

Первым делом хочу подчеркнуть, что 18 марта 2018 г. профсоюзам Абхазии исполнилось 100 лет. В связи с тем, что из-за отсутствия денежных средств у нас не было возможности отметить в торжественной обстановке столь знаменательную дату, Постановлением Президиума ФНП РА празднование было решено перенести на сентябрь 2020 г.

Как вам известно, в 2020 г. состоялись выборы Президента Республики Абхазия. К власти пришли люди, которых мы поддерживали с 2004 года.

Надеясь на поддержку со стороны нынешней власти, по предложению руководителей отраслевых республиканских комитетов профсоюзов РА, на очередном VI пленуме ФНП РА, 14 февраля 2020 г. было принято решение провести очередной отчетно-выборный съезд ФНП РА, после празднования 100-летнего юбилея профсоюзов. Практически проведение съезда было перенесено на 2021 год.

Руководство ФНП РА, провел консультации с директором Республиканской библиотеки им. И.Папаскири Чолария Б. о возможности внесения в календарь праздничных дней, день 18 марта, как праздничный рабочий день. Чолария посоветовал обратиться в Парламент РА для принятия соответствующего Закона.

Руководство ФНП РА обратилось с письмом к Спикеру Парламента РА Кварчия В.Э.

Решением Парламента РА от 1 октября 2020 за № 5026-с-VI было внесено изменение в Закон РА «О праздничных днях», где дата «18 марта», указана как день образования профсоюзов в Абхазии.

18 марта 2021 г. мы торжественно отметили эту знаменательную дату. На станице газеты «Республика Абхазия» за № 23 (4027) от 30-31 марта опубликована статья под заглавием «День профсоюзов Абхазии», с фотографиями лидеров профсоюзного движения.

Это еще одно достижение профсоюзов РА.

Хочу заметить, что за 90 лет существования профсоюзов, начиная с 1918 г. по 1994 г., не было ни одного лидера профсоюзного движения абхазской национальности у себя на родине.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. председателем Союза независимых профсоюзов Республики Абхазия был назначен Цугба В.М., который до этого был избран заместителем председателя СНПРА на 1-м учредительном съезде 5 декабря 1990 г.

В связи с избранием Цугба В.М. управделами Совета Министров РА 10 января 1994 г., на расширенном профсоюзном активе я был избран председателем Координационного совета и и.о. председателя СНПА.

В структуру ФНП РА входит более 500 первичных профсоюзных организации, более 20 тысяч членов профсоюза.

Отмечу, что это мощная сила. Согласно новому трудовому Кодексу РА, статьи 38, профсоюзы являются представителями трудящихся, которых более 40 тысяч.

Вот вам сила, которой мы можем воспользоваться и использовать. Мы боролись и боремся для их благосостояния.

Замечу, что III, IV, VI расширенные пленумы и VII внеочередной, чрезвычайный съезд ФНП РА войдут в новейшую историю профсоюзного движения РА, как наступательные, жесткие и переломные периоды действия профсоюзов в отношении трех ветвей власти РА.

23 декабря 2019 г. руководством ФНП РА был извещен Премьер-министр РА Бганба В.Р. о том, что профсоюзы разрывают всякое отношение с Правительством РА за многочисленные нарушения и игнорирование законных требований профсоюзов.

Профсоюзный актив как будто предчувствовал скорую отставку Правительства РА и самого Президента РА Хаджимба Р.Д. за такое отношение к трудящимся, членам профсоюза. Спустя менее месяца, под давлением общественности Президент РА Хаджимба Р.Д. был вынужден уйти в отставку 12 января 2020 г.

Теперь хочу более детально остановиться на проделанной работе по защите интересов трудящихся и членов профсоюза Абхазии, что является одним из основных функций профсоюзов в соответствии с Законом РА «О труде», «О профсоюзах..» и Устава профсоюзов.

1. Член президиума, пленума ФНП РА Пилия Д.К., много лет проработавший председателем Координационного совета профсоюзов Гагрского района РА, ветеран национально-освободительного движения Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 гг., награжденный медалью «За отвагу», стал одним из тех, кто столкнулся с проблемой незаконного увольнения с занимаемой должности.

Благодаря настойчивости Пилия Д.К., было сохранено здание здравницы им. Д. Гулиа в г. Пицунде, когда после окончания Отечественной войны народа Абхазии шло разграбление объектов.Пилия стал генеральным директором этой здравницы. Рискуя жизнью, из Гагрского госбанка сумел перевести более 100 миллионов рублей, и сдал в госбанк в г. Гудауту.

С должности генерального директора его довели до старшего экономиста. Затем освободили с должности старшего экономиста, всего его освобождали пять раз.

Профсоюзы каждый раз помогали Пилия Д.К. восстановиться в должности, так как его увольняли по надуманным причинам, в нарушение законов РА.

Но несмотря на решения Верховного суда о восстановлении Пилия Д.К. в своей должности и выплаты ему компенсации, он вынужден был уйти с работы.

Потому что для некоторых руководителей в Республике Абхазия выполнение решений Суда РА являются необязательными, они работают не по Законам РА, а «по понятиям».

2. Также незаконно был освобожден от занимаемой должности начальник Управления сельского хозяйства Гагрского района Сабуа А.А.

Согласно поданного заявления в ФНП РА было подготовлено заключение, в соответствии с которым Сабуа А.А. был восстановлен в должности с выплатой компенсации за вынужденный прогул и нанесенный моральный ущерб.

Сабуа А.А. ушел на заслуженный отдых в связи с достижением преклонного возраста.

Двенадцать лет боролась Барциц Р.М. против незаконного увольнения с должности директора средней школы в с. Хипста.

С ее материалами пришел ко мне известный в Абхазии человек и патриот нашей страны, партийный работник Барциц П.Х.

Внимательно изучив представленные материалы, было подготовлено заключение в Верховный суд РА, в соответствии с которым Барциц Р.М. была восстановлена в должности.

Но Барциц Р.М. отказалась возвращаться на прежнюю должность, так как за 12 лет в школе сформировался новый коллектив работников. Она начала работать в аппарате отдела образования Гудаутского района.

Мы все помним, что происходило в Родильном доме г. Сухума.

Были ущемлены права хирургов Бигвава и Шанава и других работников со стороны заведующей родильным домом Трапш Р.В.

Этот вопрос не раз рассматривался в Республиканском комитете профсоюзов работников здравоохранения во главе с ее председателем РК Шанава М.М.

Но решение Республиканского комитета игнорировалось и главным врачом Республиканской больницы, и Министерством здравоохранения РА.

Рассмотрев предложение рабочей группы, члены президиума ФНП РА приняли постановление освободить от занимаемой должности заведующую Родильным домом.

Данное решение было направлено министру здравоохранения РА и Президенту РА. По этому вопросу Президент РА Хаджимба Р.Д провел два совещания с участием министра здравоохранения РА и председателя РК профсоюза работников здравоохранения РА Шанава М.М. Заведующая Родильным домом была освобождена от занимаемой должности и на ее место была назначена Пилия Б.Р., которая привела все в соответствие с действующим Законом РА.

На наших высших форумах было отмечено, что с 2004 г., с того момента, как от имени политической партии «Амцахара» кандидатом в Президенты РА стал Багапш С.В. Мы поддерживали выдвиженцев этой партии и поддерживаем до сих пор А.З. Анкваб и А.Г. Бжания.

Например, в 2015 г. я выступал на съезде партии «Амцахара» на Республиканском стадионе в г. Сухуме.

В декабре 2016 г. я выступал на митинге, организованном у Драмати- ческого театра им. С. Чанба в г. Сухуме в поддержку оппозиционного блока во главе с Бжания А. Г.

Несколько раз я выступал на совещании Совета старейшин РА, организованного бывшим вице-президентом РА Логуа М.В. в поддержку Бжания А.Г.

После того, как заболел Бжания А.Г., мною была дана рекомендация в интервью Отару Лакрба о переносе проведения президентских выборов на сентябрь 2019 г. на митинге у стен Парламента РА в мае 2019 г.

И последнее мое выступление было в актовом зале АГУ, по просьбе известного научного работника, политика Гунба Г.Д., на национальной научной конференции.

Хочу сказать, что мы ни за какие награды и обещания ни разу не предали тех, кого поддерживали и поддерживаем до сих пор, начиная с 2004 года.

После известных событий 27 мая 2014 г. многонациональный народ Абхазии вступил в совершенно новый период строительства демократического правового государства во главе с новоизбранным Президентом РА Хаджимба Р.Д.

Днем и ночью с экранов телевидения «не уходили» сторонники Хаджимба Р.Д.

По телевидению и радио звучали лозунги о том, что наш народ будет жить в правовом государстве, будет жить в достатке.

Хаджимба Р.Д. официально заявлял о том, что пенсионеры будут получать до 15 тысяч рублей, повысит заработную плату всем категориям работников, особое внимание будет уделено инвалидам, вдовам и сиротам, будет вести бескомпромиссную борьбу с наркоманией и коррупцией. Что для этих целей не придется просить Россию и что у нас достаточно своих ресурсов и т.д.

Что все статьи Конституции и Законы РА будут задействованы в полном объеме. Таковы были лозунги Хаджимба Р.Д.

Надеясь на эти обещания, звучавшие в течение 10 лет, в период его деятельности во главе оппозиционного блока, а также надеясь на его заявления, что он разберется с незаконно отчужденным имуществом всего народа, руководство ФНП РА приступило к подготовке обращений к государственным структурам.

Руководство ФНП РА 15 января 2015 г. подготовило обращение на шести листах, исх. № 1, на имя Президента РА Хаджимба Р.Д., где было изложено все, что произошло с профсоюзным имуществом, с просьбой разобраться и на компромиссных началах решить этот вопрос.

Наше видение решение этой проблемы было следующим:

1. Выполнить Постановление НС Парламента РА № 635, от 18.06.2001 г. и своим Указом передать ФНП РА на правах собственности административно-приемный корпус пансионата «Пицунда» с 18 номерами.

2. В соответствии с пунктом 5 предвыборной программы Президента РА Хаджимба Р.Д., разобраться, насколько законно переданы в частные руки или приватизированы на длительные сроки 40 объектов, принадлежавших профсоюзам, за исключением комплекса пансионатов «Пицунда».

3. Обратить особое внимание на незаконную приватизацию курортной поликлиники в г. Гагре и пансионат «Ауадхара»

4. Возместить ФНП РА 20 миллионов рублей, вырученных из незаконной продажи нашего объекта в г. Гагре, для ремонта и приобретения оборудования административно-приемного корпуса пансионата «Пицунда» с 18 номерами.

5. Вернуть исконно профсоюзный объект – пансионат «Ауадхара» с прилегающей территорией законному владельцу – профсоюзам Абхазии.

6. Взамен земельного участка площадью 5 га в с. Хыпста, переданного Министерству обороны РФ, выделить ФНП РА в этом же селе 5 га земли для строительства оздоровительного комплекса для трудящихся.

В случае выполнения указанных пунктов ФНП РА гарантирует прекратить борьбу за возвращение всего имущества и будет представлено решение Президиума ФНП РА.

Не далек тот день, когда профсоюзы предъявят иск на возмещение ущерба за захваченные профсоюзные объекты и на затраты, понесенные профсоюзами в 1975-1979 гг. на реконструкцию Новоафонской пещеры на сумму 1.505.900 рублей с учетом инфляции, в случае отклонения предложения руководства ФНПРА.

Особо хочу поблагодарить депутатов Гагрского районного Собрания во главе с председателем Алшунба Р.Г. и его заместителем Габуния Т.М., признавших требования ФНП РА законными, и потребовали вернуть профсоюзам их объекты, находящиеся на территории Гагрского района.

Далее была получена информация о продаже объекта под названием «Савитар» в г. Сухуме, на берегу моря в очень удобном месте, рядом с морем и стадионом.

Тогда мы обратились к руководству Абхазии рассмотреть вариант приобретения для профсоюзов этого объекта с эго полной комплектацией, как один из вариантов нахождения компромиссного решения.

И этот вариант был отклонен.

Тогда, 26.09.2017 г., я вынужден был обратиться в Парламент РА, а именно к трем председателям комитетов – Айба, Джинджолия, Дбар и еще к 12 депутатам, которых считал сторонниками профсоюзов.

В своем обращении я просил их оказать помощь профсоюзам, так как профсоюзы с 2004 г. поддерживали партии РА, входящие в оппозиционный блок, который они и представляют.

3 ноября 2017 г. состоялась встреча с группой депутатов во главе с Анкваб. А.З. Я был с первым заместителем ФНП РА Горбуновым Б.А.

Анкваб А.З. предложил мне обсудить наш вопрос на заседании Парламента РА в присутствии всех депутатов после совещания 6 ноября.

6 ноября 2017 г. состоялась встреча с депутатами Парламента РА, меня сопровождал мой первый заместитель Горбунов Б.А.

Я начал встречу с информации, касающейся трех уставов профсоюзов, начиная с первого, принятого в 1990 г., на первом учредительном съезде СНПА, который был зарегистрирован спустя год, 27 декабря 1991 г., о чем нас постоянно упрекают.

Что удивительно, Спикер Парламента РА Кварчия В.Э. заявил мне сразу при входе в зал заседания, что им известно все о профсоюзах и с чем новым мы могли прийти к ним.

Депутат Табагуа Б., начал обрывать бесцеремонно мою речь, подключился к нашему разговору депутат Лолуа Р. с вопросом, а за счет чего живут профсоюзы. Я успел ответить ему об источниках финансирования деятельности профсоюзов. Меня поддержал депутат Каха Пертая.

Табагуа Б. обрывал Пертая К., не давал ему говорить в поддержку профсоюзов, упрекал его в членстве профсоюзов. Депутат Гуния упрекнул меня в том, что я хочу вернуть Советский Союз.

Табагуа, обращаясь к Спикеру Парламента Кварчия, напомнил ему, как им сложно было принимать Постановление № 170, еще в 1994 г.

Он же заявлял несколько раз, что как бывший министр юстиции РА, хорошо знает об имуществе профсоюзов.

Тем самым Табагуа подтвердил, что будучи министром юстиции РА, сам же допустил нарушение Закона, способствовав лишению профсоюзов их имущества.

Таким образом, с молчаливого согласия депутатов, за исключением, Айба, Джинджолия, Дбар, Лолуа, Пертая, была поддержана позиция Табагуа.

Депутаты проявили бездушие к трудовому народу Абхазии, к членам профсоюзов, их семьям, поддержав бизнесменов и дельцов, приватизировавших профсоюзные объекты.

Уходя с обидой из здания Парламента, я заявил о том, что в Абхазии строится режимное государство, несмотря на заявление, прозвучавшее в 1999 г. на Референдуме о строительстве в Абхазии демократического правового государства.

После моего ухода Табагуа Б.И.в присутствии депутатов, заявил моему заместителю Горбунову Б.А., что Айба в возрасте, и он уже бредит, а ты что потерял в профсоюзах. Практически Табагуа Б.И. сорвал нашу встречу с депутатами VI созыва.

В этот день я убедился в безразличии депутатов к своим гражданам, к трудящимся и членам профсоюзов и их детям. Именно наши граждане являются создателями всего, что есть в республике.

Они довели до членов пленума ФНП РА то, что профсоюзы не потеряли сроки исковой давности по возвращению имущества, действовали законно и согласились защищать права профсоюзов в Верховном суде РА.

Далее состоялась встреча адвоката ФНП РА Чагава К.Л. с избранным Президентом РА Бжания А.Г., где была доказана обоснованность заявления профсоюзов по незаконно отчужденному имуществу.

Бжания А.Г. поручил одному из заместителей руководителя Администрации Президента РА Каджая З. начать консультации с профсоюзами РА при посредничестве адвоката Чагава К.Л.

Первым долгом я встретился с Каджая З., которого предупредил, что все дальнейшие встречи будут происходить только в присутствии нашего адвоката Чагава К.Л.

На последней консультации с представителем Президента РА Каджая З. мы пришли к общему мнению: решить вопрос имущества профсоюзов мирным путем, на компромиссных началах, без судебных разбирательств. Мы вышли на мировое соглашение.

Об этом я проинформировал моих коллег 23 ноября 2020 г. на расширенном заседании президиума, и этот вопрос был утвержден.

Надеемся, что наши договоренности будут результативными.

Возвращаясь к договоренностям, достигнутым с нынешним руководством страны, хочу остановиться на двух вопросах. Это, во-первых, вопрос о пансионате «Ауадхара». Во время консультации с представителем Президента РА в присутствии адвоката нами было заявлено, что возвращение профсоюзам оставшихся четырех стен разрушенного пансионата может привести к серьезному конфликту.

Так как этот объект уже занят, создана некая фирма. Мы предложили выделить нам участок земли площадью 0,3 га, недалеко от нашего объекта для строительства оздоровительного комплекса.

Второй вопрос касается 40 номеров курортной поликлиники с прилегающей территорией в 1 га в г. Пицунде.

В связи с этими изменениями мы заявили представителю Президента РА изменить сумму компенсации за нанесенный ущерб.

После прихода новой власти в Абхазии, в августе 2020 г., согласно Приказа министра по туризму Хишба был назначен новый руководитель Комплекса пансионатов «Пицунда» Гумба Ф.

Уволенные с занимаемых должностей генеральный директор комплекса «Пицунда» Шакрыл Н.И. и главный инженер Гарцкия А.З. – бывший министр по курортам и туризму РА не хотели уходить со своих должностей.

Коллектив пансионата не допускал вновь назначенного руководителя на работу целую неделю.

В это время, 7 августа, в период разгула инфекции на территории Абхазии, со множеством летальных исходов, со мной связался по телефону председатель Координационного совета профсоюзов Гагрского района РА Габуния Т.М.

Он требовал, чтобы я направил в Пицунду своего представителя на должность директора пансионата «Пицунда», призвал начать митинг для силового захвата пансионата «Пицунда». Заявил мне: «Ты орал за незаконное имущество профсоюзов, вот сейчас надо действовать. Если ты не будешь орать сейчас для силового захвата пансионата «Пицунда», то я приеду со своими людьми и разберусь с тобой».

Для его сведения хочу заявить: я никогда не орал за 25 лет работы на должности председателя ФНП РА, мной проведено 7 съездов. На этих съездах избрано 567 делегатов, избрано 287 членов пленума, избрано 77 членов президиума.

Мы обсуждали вместе с ними имущественный вопрос, и ни один из них не выступил с критикой в мой адрес. Я всегда действовал в соответствии с Уставом ФНП РА, Конституцией РА и Законами РА. Все наши решения освещались широко в СМИ.

Тем более мы не поддержали бы его призыв в такое тяжелое время для страны осуществлять противоправные действия.

Но Габуния Т.М. даже не стал слушать меня.

Президент РА Бжания А.Г. воспринял наши доводы, касающиеся имущества ФНП РА и компромиссного решения этой проблемы.

Я спросил Пилия Д. в какую политическую партию он входит. Он заявил, что входит в политическую партию «Единая Абхазия», является членом Совета. Председателем партии является Шамба С., ныне возглавляющий Совет безопасности РА, значит Пилия Д. идет против своего единомышленника.

Я сумел, таким образом, убедить Пилия Д.К. в неправильности предлагаемых действий с их стороны.

10 августа на аппаратном совещании ФНП РА был обсужден данный вопрос.

Предложение инициативной группы из г. Пицунды было отклонено.

В процессе подготовки протокола аппаратного совещания 10 августа к нам прибыл Пилия Д.К., который все же настаивал на силовом захвате пансионата «Пицунда», говорил, что у них есть опыт проведения митингов.

Отклонив очередной раз его предложение, я вручил ему протокол аппаратного совещания, подготовленный на его же имя как члена Президиума ФНП РА и поручили ему ознакомить с протоколом Габуния Т. и Сакания В.

Габуния Т. и Сакания В. отказались ознакомиться с решением аппаратного совещания.

Через некоторое время, в День знаний, Пилия Д. в очередной раз попытался вручить протокол Габуния Т., но он выбросил его.

Только после настойчивости Пилия Д. Габуния ознакомился с протоколом и оставил себе.

Несмотря на то, что Габуния Т.М. меня оскорбил и унизил своим тоном, и его предложение было неприемлемым, на аппаратном совещании было принято очень взвешенное решение, не оскорблявшее ни Пилия Д.К., ни Габуния Т.М. ни Сакания В.

Мы добились признания незаконного отчуждения здравниц на 10 460 койко-мест, для достижения этой цели мы вели бескомпромиссную войну с тремя ветвями власти.

Это заслуга делегатов VII съездов в количестве 567 человек, 287 членов пленума и 77 членов президиума ФНП РА.

Нами проведены до 100 заседаний президиума, более 20 заседаний пленумов, на всех заседаниях на повестке дня стоял вопрос имущества ФНП РА и Фонда социального страхования и охраны труда РА

Я хочу выразить свою признательность за активную работу делегатам шести съездов – огромное спасибо вам всем!

МЫ ДОВЕДЕМ ВСЕ ДО КОНЦА В ПОЛЬЗУ ТРУДОВОГО НАРОДА И ИХ ДЕТЕЙ!

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА