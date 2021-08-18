Посетили музей в Донецке

Военно-исторический музей Великой Отечественной войны (отдел Донецкого республиканского краеведческого музея) посетили войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты Республики Абхазия Вадим Николаевич Мироненко и полномочный представитель Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» в Донецкой Народной Республике Грубальская Оксана Евгеньевна.

Гости из дружественной республики передали в фонд музея награды, фотографии и документы абхазских добровольцев, погибших в боях за независимость Донецкой Народной Республики, награды и документы общественного деятеля, соавтора проекта «Абхазия, помоги Донбассу» Эсмеральды Дарисмановны Аршба, а также элементы традиционного абхазского мужского костюма.

Среди переданных наград: Георгиевский крест Черноморского казачьего войска Абхазии и нагрудный знак «Герой волонтерского и общественного труда» – высшая степень отличия за особые волонтерские и общественные трудовые заслуги перед народом, за оказание гуманитарной и иной помощи в Абхазии и за рубежом.

Эта общественная награда вручается гражданам Республики Абхазия, а также иностранным гражданам за особые волонтерские и общественные трудовые заслуги перед народом, бескорыстный и безвозмездный труд, оказание помощи нуждающимся, проведение гуманитарных акций.

Переданные материалы дополнят часть экспозиции, посвященной дружеским связям Донецкой Народной Республики и Республики Абхазия, которая размещена в галерее славы Военно-исторического музея Великой Отечественной войны.

Отметим, что это не первый визит делегации из Абхазии в Донецкий республиканский краеведческий музей. Так, 21 июля 2021 г., в фонды музея были переданы национальные костюмы Абхазии и экспонаты, отражающие историю взаимоотношений между нашими государствами, а 22 июля 2021 г. состоялось награждение Донецкого республиканского краеведческого музея Георгиевским крестом Черноморского казачьего войска Абхазии.

Соб. инф.

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.