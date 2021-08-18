СПОРТ

В Таганроге прошел Кубок мира по полноконтактному рукопашному бою. Участвовало более 160 человек из стран СНГ, а также из Франции, Англии, Индии. Из-за ситуации с пандемией и различными ограничениями не приехали спортсмены из стран Ближнего Востока, Америки.

От Республики Абхазия выступили четыре спортсмена Федерации традиционного ушу. 2-е место занял Артур Акопян (15 лет, 60 кг); 3-е место заняли Сандрик Зухба (15 лет, 60 кг), Рауль Хазарджян (19 лет, 66 кг), Энрик Агрба (27 лет, 77 кг). В командном зачете Абхазия заняла 3-е место после России и Киргизии.

Команду готовили инструкторы Ваграм Алексанян, Джон Атумава. Поездка состоялась благодаря поддержке Гагрского спорткомитета и Астамура Цишба. Сейчас команда готовится к чемпионату мира, который пройдет в ноябре с.г. в Москве.

Ю.КУРАСКУА

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: спортАвтор: Юрий КУРАСКУА