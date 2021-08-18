Главная
18.08.2021
Номер: 73
Выпуск: 4077
Рубрика: общество
Автор: Управление образования Администрации города Сухума
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования Администрации города Сухума уведомляет о начале процедуры своей ликвидации на основании решения Администрации города Сухума (Распоряжение № 611 от 05.11.2020 г.). Свои требования по взысканию кредиторской задолженности вы можете заявлять в течение 1 месяца с даты опубликования настоящего уведомления.
Номер: 73
Выпуск: 4077
Рубрика: общество
Автор: Управление образования Администрации города Сухума