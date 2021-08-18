Главная




 
18.08.2021

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление образования Администрации города Сухума уведомляет о начале процедуры своей ликвидации на основании решения Администрации города Сухума (Распоряжение № 611 от 05.11.2020 г.). Свои требования по взысканию кредиторской задолженности вы можете заявлять в течение 1 месяца с даты опубликования настоящего уведомления.


Номер:  73
Выпуск:  4077
Рубрика:  общество
Автор:  Управление образования Администрации города Сухума

Возврат к списку

 