ЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННО И СМЕЛО

Юбилей. 85 лет.

Нашему соотечественнику исполнилось 85 лет – почетная дата. Когда-то этот возраст в Абхазии считался обычным явлением. Этому способствовали многие факторы.

Михаил Датикович Губаз родился в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в августе 1936 г. в большой крестьянской семье, где много детей, которые сызмальства были приучены к труду. В те времена, если человек, имевший земельный участок, на нем не трудился, его ругали за лень, неумение жить своим трудом. Общество всегда осуждало такое непопулярное явление в нашей республике.

Михаил Датикович как выходец из родового села умел делать все. У него до сих пор осталась любимая привычка, по возможности и обстоятельствам возиться в своем саду. Уже доказано самой жизнью, что люди, которые могут через труд сливаться с природой, видеть положительные итоги своей деятельности, живут долго и особо не жалуются на здоровье. Может быть, поэтому Абхазия всегда славилась долгожителями.

М.Губаз был способным учеником. Об этом говорит тот факт, что он с отличием окончил Дурипшскую общеобразовательную школу. Молодежь 50-х годов ХХ века тянулась к знаниям. Большая страна развивалась стремительно.

В 1959 году Михаил Датикович поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института. Окончив его в 1964 году, получил право преподавать абхазский язык и литературу и русский язык и литературу.

В те времена студенты даже и не помышляли, получив, например, диплом преподавателя, искать работу в коопторге, каком-либо тресте и т.д.

Комиссия в институте, которая распределяла будущие кадры, увидела в Губаз черты преподавателя, наставника. Его трудовая деятельность началась в Сухумской средней школе № 10 пионервожатым. Старшее поколение хорошо помнит, какая это ответственная работа, когда дело касается детей и молодежи. Разве стоит удивляться, что поколение молодых людей Абхазии 60 – 70-х годов было одним из золотых пластов нашего народа.

Губаз мог работать, и делал это он 24 часа в сутки. Мероприятия, которые он проводил, помнятся и сегодня.

В 1970 году его назначают директором Сухумской средней школы № 19, а в 1975 г. – директором Горской школы № 10 им. Лакоба. На эту должность его рекомендовали высшие органы республики. Грузинские чиновники этих госструктур даже раз заикнулись: «А почему в десятую школу директорами назначают только абхазов?». Им ответили, что будет большой скандал. Далее эту проблему никто не поднимал.

В 1987 году М.Губаз стал заместителем заведующего Сухумским ГОРОНО.

Был случай. К автору этих строк обратилась заведующая одного из городских детсадов с просьбой посодействовать открытию абхазской группы. В детском саду была небольшая русская группа, но подавляющей была грузинская. В абхазской группе дошколят набралось достаточное количество и открыть для них с последующим воспитательным процессом на национальном языке – явление обыкновенное. Сегодня, но не тогда – в 1987 – 1989 гг.

Я пришел к Михаилу Датиковичу, объяснил ситуацию. «Давай делай, только быстро. Беру все на себя», – сказал он мне.

Ребята-патриоты из «Абхазстроя» за одну ночь перекрыли стеной большую комнату, наклеили обои, поставили дополнительную дверь и т.д. Не ущемляя ни одну группу по квадратуре, получилась дополнительная группа для абхазского сектора. Михаил Губаз подготовил соответствующий документ, который должен был узаконить в ГОРОНО и Горсовете.

Тогда уже при явно нарастающем грузино-абхазском противостоянии иначе поступать было нельзя.

На следующий день разразился скандал – протест со стороны родителей-грузин, которые кричали: «Костьми ляжем, но не дадим созданию в детском саду абхазской группы!».

Михаил Датикович отстаивал право на создание этой группы. Ему не давали говорить, ругали его и чиновники грузины из ГОРОНО, МВД (подтянули личный состав) и обкома партии. Досталось и мне от городских партийных чиновников. Не тронули только строителей-патриотов. Просто никто так и не узнал: кто же провел за ночь такие строительные работы.

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Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет Михаила Датиковича Губаз с юбилеем и желает крепкого здоровья. Особая благодарность ему за проведение в трудное послевоенное время подписки газеты «Республика Абхазия» среди учителей городских школ.

Вы – гражданин, который много сделал для республики, ответственно и смело поступал ради ее интересов.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА