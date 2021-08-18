Я ГОВОРЮ ВРАЧАМ «СПАСИБО»

Благодарственное письмо

Уважаемая редакция! Через вашу газету хочу выразить сердечную благодарность медицинскому персоналу Гудаутской инфекционной больницы, в которой я и мой муж, Геворг Соломонович Сельвян, проходили лечение от страшного недуга нашего времени – коронавируса.

В стенах этого медицинского учреждения мы находились две недели. И все эти четырнадцать дней мы были окружены вниманием и заботой людей в белых халатах, которые стали для нас родными. И не только мы – ко всем пациентам медперсонал относился одинаково душевно и с уважением. Одним словом – профессионалы! Спасибо вам, дорогие наши: Нонна Халбад, Марина Чиковани, Эльвира Царгуш, Анри Кайтан, А.Суходский, Х.Шамба, Юрий Зарандия, Даур Тордия, Ахра Кирия.

Благодаря вашему подвижническому труду сегодня мы находимся дома, в кругу своих родных и близких, и хотим пожелать вам, чтобы в вашей благородной деятельности вам всегда сопутствовал успех. Пусть осознание важности дела, которому вы без остатка отдаете себя, будет для вас источником оптимизма и душевного удовлетворения! Крепкого вам здоровья, личного счастья и семейного благополучия.

Сегодня я говорю врачам «спасибо» и, пользуясь предоставленной возможностью, хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой следовать советам врачей, не подвергать опасности не только жизнь свою, своих родных и близких, но и жизнь совершенно посторонних людей.

Анаит Андраниковна ТОНОЯН

Гудаутский район, г. Новый Афон

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: обществоАвтор: Анаит Андраниковна ТОНОЯН