ЖИТЬ РАЗУМНО

COVID-19 – это реальность, и будет проблемой, если мы сами не поймем, что многое в нашем поведении необходимо изменить.

Некоторые руководители страны, медики, граждане, которые уже переболели, предупреждают, просят, объясняют о необходимости перестать проявлять беспечность к этому вирусу.

Везде, где массовое или небольшое количество людей, шанс подхватить эту заразу высокий. Если мы перестанем беречь друг друга, игнорировать призывы наших официальных и профессиональных структур, тогда грош цена нашему недовольству, злословию по поводу плохой работы наших медиков, нехватки каких-либо медицинских компонентов и других условий.

Надеяться на то, что меня это не коснется, ошибочное предположение. Еще более неправильное мышление, что за пределами республики вас вылечат обязательно.

Вирус COVID-19 боится только одного – дисциплины и нашего правильного поведения в особых условиях.

Мы ведь не разучились думать разумно, чтобы в Республике Абхазия ситуация с COVID-19 пошла на спад.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА