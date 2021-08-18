ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СУХУМА

Стихия

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, какие работы ведутся по устранению последствий ливневых дождей в ночь с 15 на 16 августа.

Пострадали центральная часть города, район Турбазы, улица Чанба и прилегающие к ней улицы, а также несколько домовладений на улице Заречной в районе улицы Титова.

«Ущерб сейчас трудно оценить. Такое количество ила и мусора, которое было вынесено, и такого ущерба домам стихия еще не наносила. Больше всего пострадали дома по улице Чанба. Более чем на два с половиной метра поднималась вода, практически она дошла до вторых этажей. Есть дома и семьи, которые потеряли все имущество – и вещи, и домашнюю технику, мебель. Одна семья вообще осталась без крова, мы сейчас ею занимаемся. Для сравнения: в первое наводнение (в ночь на 27 июля) пострадало 44 дома. В нынешнее наводнение цифра, думаю, будет вдвое больше. Работы ведутся. Все наши службы еще с ночи подключились к работе. Пока пытаемся помочь людям вынести грязь из домов, которые нанесли реки Басла, Гарекуара, Сухумка»,– цитирует мэра сайт столичной Администрации.

Эшба надеется, что в кратчайшие сроки будет наведен порядок.

Что касается возмещения ущерба, то пока надо подсчитать его размер.

«Там, где самое неотложное положение, всегда придем на помощь. Со мной постоянно связываются Президент и Премьер-министр, контролируют ситуацию, докладываем им периодически. Все возможное делается»,– сказал мэр.

Он выразил благодарность горожанам, которые наводят порядок не только в своих домах, магазинах, супермаркетах, но и расчищают тротуары и проезжую часть дорог.

«Подряд три стихийных бедствия (4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и в ночь с 15 на 16 августа). Это действительно тяжело. Но нам помогают МЧС, Минобороны. У нас создан оперативный штаб в районе Турбазы, в Домоуправлении №1, оттуда ведется координация работ. Хочу сказать, что все возможные силы задействованы. Мы постараемся в кратчайшие сроки привести в порядок город. Это – жилые дома, наши улицы, набережная, пляжи, на которые опять волны вынесли огромное количество мусора. В первую очередь – жилые дома, а потом все остальное, так стоит задача. Будем каждым индивидуально заниматься и готовить материалы для комиссии по чрезвычайным ситуациям Кабинета Министров. Там, где будет самое «горящее», конечно, мы первые придем на помощь»,– отметил глава столичной Администрации.

Без подачи воды остаются район Красного моста, улица Чанба и прилегающие улицы. Сорвало два напорных водопровода, проложенные через реку. «К ночи один водопровод будет восстановлен. Ввиду того, что вторым трубопроводом не один день надо заниматься, завтра дадим по временной схеме воду на улицу Чанба. Сегодня ночью подача воды на улицы в районе Келасура должна возобновиться. Я понимаю, что сложно. Городские службы и МЧС стараются обеспечивать население пресной водой, подвозят ее на водовозах»,– сообщил мэр. Часть города пока что остается без света. Электрики опасаются замыкания во влажных помещениях.

«Часть Чанба и прилегающие улицы остаются пока без света. Специалисты СУЭС занимаются этим вопросом, во многих частях города электричество восстановлено. Где-то есть обрывы и повреждения линий, этим занимаются соответствующие службы»,– сказал мэр. Он считает, что для решения вопроса с частыми подтоплениями необходимо провести серьезные берегоукрепительные работы по реке Басле, а также по другим рекам, проходящим через Сухум.

«Самая беспокойная река по городу Сухуму – это Басла. Моментально наполняется водой, она полноводная, бушует, когда идут дожди. Поэтому в свое время там были установлены берегоукрепительные сооружения. Во многих местах они разрушены, надо их восстанавливать. В некоторых местах надо строить новые дамбы, так как берега после многочисленных наводнений изменили форму, одной насыпью уже не обойтись. Надо придавать определенный контур движению реки, потому что в районе Красного моста вода с разгона бьет о берег, где ресторан «Басла», и фактически подмывается земля и выносится потом в море. Обязательно там надо устанавливать оградительные сооружения. План работ прописан, будем приступать к подготовке проектно-сметной документации и добиваться финансирования проекта. Это серьезный вопрос, который будет решаться на уровне Правительства. В кратчайшие сроки представим документы в Правительство после проведения экспертизы», – сказал Беслан Эшба.

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс