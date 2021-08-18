В ПАМЯТЬ О ДОБРОВОЛЬЦАХ

Парк Славы абхазских добровольцев открыли 15 августа в ауле Старо-Кувинске Адыге-Хабльского района КЧР, сообщается на сайте Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

Идею кавалера ордена Леона Роберта Ашба поддержали жители аула и в Союзе абхазских добровольцев КЧР, возглавляемом Муратом Жировым.

В аул Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии прибыли гости из разных населенных пунктов Карачаево-Черкесии, а также из Абхазии, Северной и Южной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Краснодарского края.

Гости и местные жители торжественно открыли парк и сфотографировались там на память, возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Затем в местном Доме культуры прошло собрание, на котором некоторых воинов, а также людей, оказавших большую помощь Абхазии во время войны и после нее, наградили медалями «За свободу Абхазии» и «Во славу Абхазии», учрежденными Союзом абхазских добровольцев КЧР.

В числе награжденных – председатель Высшего совета ВААК, президент Международного объединения «Алашара» Мусса Экзеков.

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс