ПОМОЩЬ – НЕ ЛИШНЯЯ

Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) Южного военного округа (ЮВО) прибыли вечером 17 августа в Республику Абхазия для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в составе сводного отряда порядка 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота, задействовано 10 специальных автомобилей.

В ближайшее время подразделения РХБ защиты развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в дезинфекции.

Далее совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия военнослужащие ЮВО оценят объем предстоящих работ и приступят к обработке социально-значимых объектов.

По просьбе руководства Республики Абхазия, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, Россия направила в Сухум сводный отряд РХБ защиты и мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Госпиталь будет работать в Сухуме на территории пансионата «Айтар».

Номер: 73Выпуск: 4077Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс