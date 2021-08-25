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25.08.2021
Пандемия коронавируса COVID-19 беспощадно уносит жизни наших соотечественников, счёт пошёл уже на сотни. Мы очень малочисленный народ. Нас, к сожалению, не миллионы, и мы не можем позволить себе промедления или легкомыслия. <p>
Единственная защита от этой страшной болезни, которая на сегодняшний день найдена человечеством, это вакцина. Альтернативы нет. Альтернатива – это рискнуть своей жизнью и жизнью родных. <p>
Понимаю, что я или кто-либо другой не можем настаивать на вашем выборе, связанном со здоровьем. Я лишь прошу вас оценить и принять сложившуюся реальность. <p>
Особенно прошу проявить активность молодое поколение – возьмите на себя вопрос вакцинации своих родителей, дедушек и бабушек, потому что именно они находятся в особой зоне риска. <p>
Сейчас в Абхазии благодаря помощи соотечественников появилась возможность поставить вакцину. Очень прошу вас: воспользуйтесь ею. <p>
К большому сожалению, мы уже не сможем вернуть ушедших, но сделать всё, чтобы сохранить свои жизни и жизни наших старших, мы просто обязаны. <p>
Всем желаю здоровья! С Богом! <p>
Номер: 74-75
Выпуск: 4078-4079
Рубрика: общество
Автор: АДГУР АРДЗИНБА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АБХАЗСКОГО НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ АДГУР АРДЗИНБА ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ<p>Дорогие сограждане! <p>
Пандемия коронавируса COVID-19 беспощадно уносит жизни наших соотечественников, счёт пошёл уже на сотни. Мы очень малочисленный народ. Нас, к сожалению, не миллионы, и мы не можем позволить себе промедления или легкомыслия. <p>
Единственная защита от этой страшной болезни, которая на сегодняшний день найдена человечеством, это вакцина. Альтернативы нет. Альтернатива – это рискнуть своей жизнью и жизнью родных. <p>
Понимаю, что я или кто-либо другой не можем настаивать на вашем выборе, связанном со здоровьем. Я лишь прошу вас оценить и принять сложившуюся реальность. <p>
Особенно прошу проявить активность молодое поколение – возьмите на себя вопрос вакцинации своих родителей, дедушек и бабушек, потому что именно они находятся в особой зоне риска. <p>
Сейчас в Абхазии благодаря помощи соотечественников появилась возможность поставить вакцину. Очень прошу вас: воспользуйтесь ею. <p>
К большому сожалению, мы уже не сможем вернуть ушедших, но сделать всё, чтобы сохранить свои жизни и жизни наших старших, мы просто обязаны. <p>
Всем желаю здоровья! С Богом! <p>
Номер: 74-75
Выпуск: 4078-4079
Рубрика: общество
Автор: АДГУР АРДЗИНБА