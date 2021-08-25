Дорогие сограждане!

Пандемия коронавируса COVID-19 беспощадно уносит жизни наших соотечественников, счёт пошёл уже на сотни. Мы очень малочисленный народ. Нас, к сожалению, не миллионы, и мы не можем позволить себе промедления или легкомыслия.

Единственная защита от этой страшной болезни, которая на сегодняшний день найдена человечеством, это вакцина. Альтернативы нет. Альтернатива – это рискнуть своей жизнью и жизнью родных.

Понимаю, что я или кто-либо другой не можем настаивать на вашем выборе, связанном со здоровьем. Я лишь прошу вас оценить и принять сложившуюся реальность.

Особенно прошу проявить активность молодое поколение – возьмите на себя вопрос вакцинации своих родителей, дедушек и бабушек, потому что именно они находятся в особой зоне риска.

Сейчас в Абхазии благодаря помощи соотечественников появилась возможность поставить вакцину. Очень прошу вас: воспользуйтесь ею.

К большому сожалению, мы уже не сможем вернуть ушедших, но сделать всё, чтобы сохранить свои жизни и жизни наших старших, мы просто обязаны.

Всем желаю здоровья! С Богом!

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: обществоАвтор: АДГУР АРДЗИНБА