Лето-2021. Читая другие СМИ

КАК У НИХ?

На канале «Коренная крымчанка» жительница Крыма рассказывает о своей жизни, туризме и ценах. На этот раз она назвала главную ошибку приезжающих.

По мнению автора, люди пытаются сэкономить, однако подобное желание часто граничит со здравым смыслом. В посте автор сравнила цены на жилье, лежаки и продукты, а также объяснила, на что уходят полученные арендодателями деньги.

«Туристы ужасаются дороговизне на жилье, хотя цены начинаются от 500-600 рублей с человека. В этом сезоне лежак на городском пляже стоит 500 рублей с 9.00 до 18.00. Получается, комната в высокий сезон, где есть мебель, санузел, бытовая техника, своя или общая кухня, стоит как лежак на пляже. И это в глазах туристов дорого. Они пытаются сторговаться и поселиться семьей, например, из четырех человек, за 1800 – 2000 рублей, да еще и на короткий срок (2-3 дня). И некоторым удается, хозяева уступают – впереди зима, а это время реконструкции и ремонта. Никто ведь не отменял ущерба, поломку, разбитую посуду. Новые туристы в новом сезоне спросят: почему нет свежего ремонта, почему мебель не новая, а бытовая техника не этого года выпуска», – рассуждает автор.

Женщина также объяснила, что не осуждает туристов, так как в этом году у россиян резко упали доходы. При этом цены на стройматериалы, коммунальные услуги и продукты выросли. А местным жителям как и другим людям, хочется поддерживать приемлемый уровень жизни.

«Отдыхающие хотят по такой низкой цене иметь свою кухню, свой балкон, свой санузел и желательно кондиционер. Люди обходят много вариантов, тратят время, тратят силы, ищут, выражают недовольство, ругаются, но упорно не хотят включить здравый смысл. Строительные материалы подорожали, подорожала и коммуналка. Никого не осуждаю, сама в марте 2020 года потеряла неплохую работу. Но кто сказал, что местный человек не хочет вечером посидеть в кафе на набережной или сводить своего ребенка в аквапарк или хотя бы на детскую площадку, где батут стоит 150-200 рублей за 15 минут».

Комментаторы текста разделились на два лагеря. Одни обвиняли жителей Крыма в жадности, а другие называли туристов «халявщиками», которые не хотят платить.

P.S. От редакции. Хорошо что у нас по-другому. Но прочитав эту информацию, стоит сделать вывод, какой сбой может произойти у нас в курортном бизнесе, если будем ставить на первое место деньги, а не наше традиционное гостеприимство.

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: обществоАвтор: Из интернета