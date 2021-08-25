НЕПОГОДА

Чтение

С самого утра небо темно и мрачно. Под грузом дождевых туч вот-вот разорвет его дно, и стихия обрушится на весь мир… Зло и грубо грохочет где-то над морем гром. И напрасно молнии стараются придать этой картине яркости и блеска.

Разъяренные волны с шумом бьются о камни, упрямо и неистово выражая свой гнев, готовые потом тихо умереть у родного берега.

Ветер, будто желая все разрушить на своем пути, треплет и ломает ветви деревьев. Стихия напугала птиц. Страх и ожидание покоя отразились в маленьких точках их глаз. Вот и хлынул ливень. За короткое время потоки воды, не успев впитаться в землю, понеслись по дорогам…

Сквозь стекла своих окон смотрели на происходящее многоэтажные дома. С радостью подставят они свои крыши под дождь и смоют с себя осевшую пыль и грязь.

Воды с шумом соединяли небо и землю. Лишь земля оставалась тихой, спокойной и такой родной для всех и для всего…

И слились воедино звуки ливня, ветра, моря, рек, ручьев. Звучало все живое. Это была музыка. Забыв обо всем, отдавшись ей всей своей душой, слушал ее Человек – создание Божье.

Автор ЗАИРА ТХАЙЦУК, подстрочник Г.Адзинба, перевод В. Пейливановой

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: обществоАвтор: Автор ЗАИРА ТХАЙЦУК, подстрочник Г.Адзинба, перевод В. Пейливановой