Главная




 
ЛУНА 25.08.2021

ЛУНА

Чтение

Ночь потихоньку отступает. Все еще россыпями серебряных монет сверкает небо. Звезды, что тщетно пытаются обогнать друг друга, продолжают свое вечное движение по небосклону.

Из моего окна смотрю я на плывущую среди звезд луну. Она тревожно наклонилась над морем. Может, луна ищет то, что потеряла? Или боится потерять, не заметить, как драгоценная звезда сорвется с небес и навсегда исчезнет в морской бездне?..

Но напрасны ее тревоги. И так удивительно: чем внимательней смотрит она в воду, тем ярче становится отражение. Она даже начинает забывать о своей вечной тревоге. А потом, вспомнив о ней, перестает смотреть на себя и быстро тускнеет…

Она не спала до самого рассвета. Сколько ей пришлось увидеть за эту ночь и сколько передумать… Таков ее путь. Взор луны, сияющий любовью, устремился к горам, что возвышались над морем. С теплотой думала она о ветре, что овевал любимые склоны…

Каждый раз, внимательно осматривая знакомую картину, она задумывалась о том, что ей дороже. Море в часы покоя, когда гладь его нежно-синяя и вся в кружевах? Сильные, широкоплечие горы с плывущими над их вершинами тучами? Сказать честно, она все еще не готова ответить на вопрос. А может, ответ не столь важен.

Да и почему, собственно, ей нужно выбирать? Море и горы неразделимы, как отец и сын. Ее любовь не должна их разлучать. Но…

Устав от размышлений, она склонилась набок и стала смотреть на морскую гладь. Как будто впервые увидела луна свое отражение. Интересно, подумала она, кто это меня рисует? Море, что вечно глядит на меня, или я сама, когда внимательно смотрю на него? Опять вопрос…

Размышления утомили ее. Она знала, что у нее много времени впереди… «Могу уже прилечь отдохнуть», – решила луна и, склонив голову, стала тонуть в соседних облаках, похожих на огромные, пушистые куски ваты…

Автор ЗАИРА ТХАЙЦУК, подстрочник Г.Адзинба, перевод В. Пейливановой


Номер:  74-75
Выпуск:  4078-4079
Рубрика:  общество
Автор:  Автор ЗАИРА ТХАЙЦУК, подстрочник Г.Адзинба, перевод В. Пейливановой

Возврат к списку

 