ЛУНА

Чтение

Ночь потихоньку отступает. Все еще россыпями серебряных монет сверкает небо. Звезды, что тщетно пытаются обогнать друг друга, продолжают свое вечное движение по небосклону.

Из моего окна смотрю я на плывущую среди звезд луну. Она тревожно наклонилась над морем. Может, луна ищет то, что потеряла? Или боится потерять, не заметить, как драгоценная звезда сорвется с небес и навсегда исчезнет в морской бездне?..

Но напрасны ее тревоги. И так удивительно: чем внимательней смотрит она в воду, тем ярче становится отражение. Она даже начинает забывать о своей вечной тревоге. А потом, вспомнив о ней, перестает смотреть на себя и быстро тускнеет…

Она не спала до самого рассвета. Сколько ей пришлось увидеть за эту ночь и сколько передумать… Таков ее путь. Взор луны, сияющий любовью, устремился к горам, что возвышались над морем. С теплотой думала она о ветре, что овевал любимые склоны…

Каждый раз, внимательно осматривая знакомую картину, она задумывалась о том, что ей дороже. Море в часы покоя, когда гладь его нежно-синяя и вся в кружевах? Сильные, широкоплечие горы с плывущими над их вершинами тучами? Сказать честно, она все еще не готова ответить на вопрос. А может, ответ не столь важен.

Да и почему, собственно, ей нужно выбирать? Море и горы неразделимы, как отец и сын. Ее любовь не должна их разлучать. Но…

Устав от размышлений, она склонилась набок и стала смотреть на морскую гладь. Как будто впервые увидела луна свое отражение. Интересно, подумала она, кто это меня рисует? Море, что вечно глядит на меня, или я сама, когда внимательно смотрю на него? Опять вопрос…

Размышления утомили ее. Она знала, что у нее много времени впереди… «Могу уже прилечь отдохнуть», – решила луна и, склонив голову, стала тонуть в соседних облаках, похожих на огромные, пушистые куски ваты…

Автор ЗАИРА ТХАЙЦУК, подстрочник Г.Адзинба, перевод В. Пейливановой

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: обществоАвтор: Автор ЗАИРА ТХАЙЦУК, подстрочник Г.Адзинба, перевод В. Пейливановой