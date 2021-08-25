ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕТ ОТВЕТА

Свободное мнение

Вопросы, касающиеся сферы здравоохранения Абхазии, всегда находились в центре общественного внимания. А в последнее время, в силу ряда хорошо известных причин, это внимание стало даже не повышенным, а сверхвысоким. И самыми обсуждаемыми, к великому сожалению, являются не профессиональные и человеческие подвиги медицинских работников в борьбе с серьезными заболеваниями, а криминальные скандалы в абхазском здравоохранении. Наиболее резонансные из них – история незаконно функционирующей лаборатории в Республиканской больнице, разоблачение преступной группы сотрудников больницы и онкологического диспансера, совершивших махинации с лекарственными средствами, в том числе темная история с компьютерным томографом. Согласитесь, все это не может не вызывать ничего, кроме возмущения и негодования и должно быть наказано в соответствии с законодательством.

Надеемся, так оно и будет. Тем более что на своих совещаниях Премьер-министр республики А.Анкваб дважды напомнил, как он выразился: «об этих фактах достаточно скромно заявляю». Но вот что странно, в то самое время, когда идет следствие по вышеназванным деяниям, указом Президента Абхазии экс-министр здравоохранения Тамаз Цахнакия награждается высшей государственной наградой страны – орденом «Ахьдз-Апша» 3-й степени. А ведь все выявленные безобразия совершались именно при его руководстве здравоохранением Абхазии и вряд ли могут свидетельствовать об эффективности деятельности Тамаза Цахнакия в качестве министра. Как же тогда сочетаются преступления, совершенные медицинскими работниками, и награждение экс-министра? Лично нам и многим другим гражданам Абхазии это непонятно. Хотелось бы получить объяснения по этому поводу.

Заслуженные работники Абхазии Патико АЛАН, Анатолий САБУА, Гиви МИКАА

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Заслуженные работники Абхазии Патико АЛАН, Анатолий САБУА, Гиви МИКАА